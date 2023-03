Philippine Lavrey nous fait ‘Tomber en amour”

Philippine Lavrey nous fait le plaisir de dévoiler son premier single “Tomber en amour”. C’est à découvrir sur aficia.

Des années que l’on attendait ce moment ! Philippine Lavrey nous ouvre les portes de son univers avec un premier single rempli de douceur et… d’amour. Après avoir été découverte dans un télé crochet il y a 7 ans, l’artiste féminine a continué son chemin. Coach pour les Enfoirés, elle assure ensuite les premières parties de M Pokora et chante un duo avec lui. Puis, dernièrement dévoile sa collaboration avec le chanteur Benson Boone sur le single “In The Stars” . Un titre qui connaît d’ailleurs déjà d’excellents échos en radios.

Toutes ses collaborations, ce travail dans l’ombre nous questionnait sur la date de sortie du premier single solo de l’artiste.

De l’amour, encore et toujours !

“Tomber en amour” signe le début du projet de Philippine Lavrey. Un single qui se veut être une ode à l’amour. Les arrangements forment une chanson romantique, douce et mélodieuse. Dans le clip, on y voit la normande chanter avec sa guitare, puis se retrouver dans un ascenseur avec différents duos. L’histoire d’une première rencontre, d’un amour éternel ou d’un renouveau. Le titre semble aider à retrouver la fraîcheur de l’amour avec un grand A.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, celle-ci s’accompagne d’un départ en tournée des Zéniths avec Jenifer. L’occasion pour la chanteuse de tester ses morceaux et de partir à la rencontre de son public !

Découvrez “Tomber en amour” de Philippine Lavrey :