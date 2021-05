Ce n’est pas nouveau, Pomme est une véritable artiste engagée ! Elle marque d’ailleurs son retour avec “à perte de vue”, un texte engagé pour la planète. C’est à découvrir sur aficia.

Quelques heures après avoir partagé sur ses réseaux sociaux l’arrivée imminente d’un nouveau titre, Pomme dévoilait ce vendredi 14 mai “à perte de vue”. À travers ce morceau dont elle est l’autrice, la chanteuse met des mots sur un sujet actuel et sensible : l’écologie.

Après “les séquoias” extrait de son album les failles, Pomme affiche de nouveau son engagement pour la planète et l’environnement. Désormais, c’est sur le sort des cétacés et plus particulièrement des bélugas que l’artiste alerte. Celle qui compte déjà deux Victoires de la musique propose une ballade émouvante et utilise sa poésie pour délivrer un message fort.

Pour mettre en image ce message, l’interprète de “anxiété” mise sur une illustration vidéo simple mais pourtant si percutante. Pomme a d’ailleurs co-réalisé ce clip en plan séquence avec Vincent René-Lortie.

Afin de s’investir encore plus pour cette cause qui lui tient tant à cœur, l’artiste a choisi de reverser toutes les recettes de “à perte de vue” au GREMM (Groupe de Recherche et d’Éducation sur les Mammifères Marins).

Découvrez “à perte de vue”, le nouveau clip de Pomme :