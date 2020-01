Pomme : le live de ”Je sais pas danser” chez ‘C à Vous’

POMME Actualités Discographie Concerts

Pomme était sur le plateau de ‘C à Vous’ ce lundi 6 janvier. Elle y a interprété le titre ”Je sais pas danser”. Un live à découvrir sur aficia.

Le début d’année a commencé très fort pour Pomme. En effet, celle qui s’impose discrètement sur la scène française avec des titres comme “De là-haut”, “A Lonely One”, “Même robe qu’hier” ou encore “En cavale” semble conquérir un public qui apprécie sa douceur et sa sensibilité. Avec ces mélodies harmonieuses et cette voix singulière, la jeune artiste a tout pour que 2020 lui réussisse.

Ainsi, l’un des premiers rendez-vous de l’année pour la chanteuse a été ce lundi 6 janvier sur le plateau de ‘C à Vous‘. Une émission dans laquelle Pomme a eu l’occasion d interpréter l’un des titres de son deuxième album Les Failles ,parut en novembre dernier. C’était donc un événement à ne pas manquer.

De la sensibilité à l’état pur

Et c’est aux côtés d’Anne-Elisabeth Lemoine, présentatrice de l’émission, que Pomme a brillamment interprété son titre ”Je sais pas danser” accompagnée de ses deux musiciennes. Un live acoustique qui a mis en lumière la fragilité et le talent de l’artiste sur ce titre personnel.

Il ne vous reste maintenant plus qu’à prendre vos places pour admirer Pomme sur scène et inévitablement vivre un moment musical qui se voudra intense. Elle sera à la Cigale le 27 janvier, le 23 février et le 9 avril 2020 ainsi qu’en tournée dans toute la France et en Belgique.

Découvrez le live de Pomme sur ”Je sais pas danser” :