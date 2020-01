Pomme annonce la réédition de son album avec “vide”

Pomme reviendra dans les bacs avec la réédition de son album Les failles au mois de février. En attendant, elle nous fait découvrir “Vide” et c’est déjà en écoute sur aficia.

Paru en novembre dernier, Les Failles, second album de Pomme, avait dispersé une vague de douceur et de sensibilité dans nos oreilles. Grâce à des titres comme “Je sais pas danser” et “Anxieté”, la chanteuse originaire de Lyon a réussi le pari de nous livrer ses failles les plus intimes.

Actuellement en tournée avec des passages à la Cigale prévus le 27 janvier, le 23 février et le 9 avril 2020, Pomme nous a fait une très belle surprise ce matin puisqu’elle a annoncé la réédition de son album avec le titre “Vide”.

“Vide”

“En mars dernier, quand on a enregistré les Failles, je suis sortie du studio avec 16 chansons. au moment de choisir celles qui seraient sur l’album, après des jours à tout tordre dans tous les sens, j’ai finalement choisi les 11 titres qui composent les Failles, que vous connaissez. J’ai trouvé l’ordre qui faisait du sens pour moi à ce moment-là. Mais je savais que je voulais donner une place aux 5 autres chansons aussi, et que je voulais qu’elles voient le jour dans la foulée de l’album. Ce sont les Failles cachées. Peut-être les plus intimes, les plus violentes de toutes” a-t-elle expliqué sur ces réseaux sociaux à propos de cette nouvelle mouture agrémentée de cinq titres supplémentaires qui sera disponible le 14 février prochain. Parmi ces nouvelles chansons, “Vide” nous touche une fois de plus en plein cœur…

Découvrez “Vide”, le nouveau titre de Pomme :