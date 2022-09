RIVO, le nouveau DJ français avec “Fall in Love” !

C’est l’un des nouveaux DJ français à suivre ! RIVO dévoile son nouveau single officiel “Fall in Love” et c’est à découvrir sur aficia.

RIVO, en 4 lettres… relativement simple et particulièrement efficace comme nom de scène ! Nouvelle étoile montante de la scène électronique française, ce jeune DJ originaire de Brive-La-Gaillarde est dans le milieu depuis 2017 en ayant signé sur le label Armada Music très jeune. Artiste autodidacte depuis ses 15 ans, c’est sur TikTok qu’il se fait également remarquer avec des centaines de milliers de vues sur ses vidéos.

Cela l’a conduit à signer sur plusieurs labels en Europe et sortir déjà une dizaines de singles comme “Good Life” (3 millions de streams sur Spotify). Il a eu l’opportunité de performer cet été sur la Mainstage d’Electrik Park et du Brive Festival en première partie des Black Eyed Peas. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il il a pu jouer son nouveau single justement : “L’énergie du public est dingue surtout quand on annonce que le titre est le nôtre, l’engouement est encore plus fort et chaleureux”, nous confie-t-il au cours d’un entretien exclusif.

RIVO pense déjà à l’international

Aujourd’hui âgé de 22 ans, il sort son nouveau single “Fall In Love” sur le label Wagram (Pierre de Maere, Suzane, Zaoui…) avec une vraie volonté de l’exporter à l’international. C’est pourquoi il s’est entouré de l’Allemand Arpad et de l’auteur anglais Thomas Sykes afin de sortir “Fall In Love” (‘tombé amoureux’ en français, ndlr). Il s’agit d’un hymne pop dance entêtant où il est pourtant question d’un chagrin d’amour : “Je l’ai créé au moment où j’ai vécu la situation évoquée dans le texte, comme si j’avais anticipé ce qu’il m’est arrivé par la suite”, nous raconte-t-il au cours d’un entretien.

Oui, je suis tombé amoureux récemment RIVO pour aficia.

Une love story qui est également liée à une histoire récente : “Oui, je suis tombé amoureux récemment, et ça m’a un peu freiné dans mon travail et ce, pendant un moment, jusqu’à ce que je réalise que le titre était fait pour surmonter cette épreuve. J’ai alors repris le projet pour que le titre devienne vraiment un titre bouclé et fini !”

Malgré beaucoup de mélancolie dans le morceau, RIVO nous invite à danser. Les sonorités peuvent rappeler certains titres de Meduza ou Lost Frequencies. Mais ce n’est pas nécessairement à ce style de carrière auquel RIVO aspire : “Je n’ai pas de modèle de carrière spécifique qui m’inspire. Au contraire, je trouve que toutes les carrières sont intéressantes pour plusieurs raisons. Par exemple la durée de celle de David Guetta, la détermination de DJ Snake, l’énergie de Vladimir Cauchemar, la fraîcheur de Kungs… C’est un mélange de tous qui m’inspire au quotidien”.

On lui souhaite évidemment le même succès !

Découvrez “Fall in Love”, le nouveau single de RIVO :

Propos recueillis par Valentin Malfroy