Les albums de la semaine #26 avec Zaoui, Quinze, ZZCC & Gaël Faye

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Zaoui – Mauvais démons

Zaoui, ex Thérapie Taxi (400.000 albums vendus & près d’un milliard de streams), passe officiellement à la suite. Après une aventure merveilleuse synonyme de succès aux côtés d’Adé (qui se lance aussi en solo), il est temps pour l’artiste de s’extirper et de montrer de quoi il est capable en solitaire. Et quelle preuve ! A travers des mélodies toujours aussi pop et efficaces, Zaoui dévoile les deux facettes de son alter égo. Il nous invite à bringuer, à boire, à oublier et d’en payer les conséquences. aussi C’est comme si nous le suivions dans les dédales suaves de la nuit parisienne, avec ses moments de folies et ses moments plus moroses.

Quinze – Valentine

On vous l’avait fait découvrir et on avait adoré son univers ! Quinze est de retour avec l’excellent Valentine. Un EP de 7 titres aussi lumineux dans ses paroles que sensuel dans sa production soul/rn’b . Il faut dire que les chansons qui le constituent forment une jolie parenthèse où l’amour est l’axe principal. On relâche la pression sur “Just a minute”, on se livre sur “Passion Romantic” et on revoit ses basiques avec “Another Round”. Encore un sans faute pour Quinze qui sera le 26 Novembre au New Morning (Paris) pour proposer en LIVE ses nouvelles chansons !

ZZCCMXTP

Difficile de passer à côté ces derniers jours, la ZZCCMXTP, 41 morceaux, 50 invités et des millions de streams en première semaine. Imaginé par RONARE, PANDREZZ ET KRONOMUZIK, le projet est un condensé délirant de sons superbement produit. Un rendu décalé assumé, plaçant la créativité au cœur de la machine.

Notre coup de cœur : “Zinédine Zidane”, pour Zinée et son univers combiné à une prod déjanté !

Gaël Faye – Mauve Jacaranda

Gaël Faye livre Mauve Jacaranda, la troisième partie d’un projet musical dont il dévoilait les prémices en 2017. Avec cet EP réunissant 5 pistes, l’artiste referme cette trilogie végétale comme il la nomme si bien. Il aura d’ailleurs fallu peu de temps au chanteur pour partager ces morceaux puisqu’il a débuté l’écriture des textes seulement au printemps de cette année. Une inspiration forte et une authenticité qui se ressentent dans la poésie des paroles !