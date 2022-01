“Je n’irai pas” : Robin (The Voice 10), ou l’équilibriste entre chanson et rap

À seulement 22 ans, Robin fait preuve d’une grande aisance et dévoile déjà un nouveau single baptisé “Je n’irai pas”, à découvrir sur aficia.

Robin, c’est le jeune fanfaron de la dixième édition de ‘The Voice’ (2021). C’est aussi une tignasse qui n’est pas passée inaperçu, un artiste attachant mais surtout un petit jeune bourré de talents. On se souvient encore de sa prestation mythique que “Superstition” de Stevie Wonder. Ce grand fan de Pharrell Williams et de Bruno Mars se pare désormais de lunettes de soleil et propose une musique ‘feel good’. Aussi, Robin est tout simplement le premier artiste à avoir signé chez Oganesson, le nouveau label pop de Rec 118 (Soprano, Gambi, Aya Nakamura…).

Après les titres “Sablier” et “Pas la peine”, Robin propose un nouvel extrait, à l’équilibre entre cette chanson française modernisée et un rap chill et poétique. La prod’ ultra mélancolique nous transporte dès les premiers instants. Dans sa chanson, l’artiste multiplie les métaphores avec facilité. Un peu plus de deux minutes de douceur, de rêverie, qui nous oblige à simplement appuyer sur replay…

Découvrez le clip “Je n’irai pas” de Robin :