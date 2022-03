Entre variété, pop, soul et funk… Robin ne se limite à rien et c’est ce qu’on aime ! Nous avons voulu en savoir plus à son sujet et lui avons posé 5 questions !

Avec sa tignasse déjà culte, son style frenchy à l’américaine et ses influences multiples, Robin est chanteur, musicien ( piano, batterie, basse) et à la fois danseur. Il chante depuis l’âge de 6 ans. Il nous a littéralement tapé dans l’œil de l’édition 2021 de ‘The Voice’.

Ce grand fan de Stevie Wonder et Bruno Mars a déjà proposé toute une palette de singles (“Sablier”, “Pas la peine” et dernièrement “Je n’irai pas”) puisque suite à l’émission, il a signé en maison de disques. Tous ces premiers morceaux sont extraits d’un premier EP bientôt disponible. Découvrons ensemble qui est Robin avec une interview en mode ‘Flash’ !

Robin, l’interview ‘Flash’ :

1Bonjour Robin, avant ‘The Voice’, de quelle façon étais-tu accompagné musicalement parlant ? Tu n’étais pas signé auparavant ?

J’ai toujours eu Guillaume qui m’accompagne encore aujourd’hui, qui est vraiment proche, c’est la famille, on est ensemble depuis le début. Mais c’est vrai que les personnes avec qui je suis aujourd’hui (équipe / label) m’ont aidé à me développer.

2 Depuis la fin de ‘The Voice’, qu’est-ce qui s’est passé pour toi ?

C’est allé assez vite, j’ai eu de la chance. Il y a eu beaucoup de travail en amont mais j’ai eu de la chance dans le sens où, quand j’ai été éliminé de ‘The Voice’, mon label a été contacté par un de mes producteurs qui s’appelle Gary. Il a voulu me rencontrer pour essayer quelques morceaux avec moi, voir mon univers. On s’est rencontré, humainement ça s’est bien passé, le feeling aussi donc ça a amené à une signature dans cette première structure pour ensuite aller chercher Warner Music.

3 Avant ‘The Voice’, est-ce que tu avais déjà des chansons de prêtes ?

Oui, je n’ai jamais attendu quoique ce soit pour travailler. J’ai toujours fait tout, tout seul, et c’est pour ça que de parler de contrat pour moi, ça n’a pas vraiment de sens. Ce sont plus des gens qui rentrent dans l’aventure, qui m’aident et qui sont là pour moi. Mais oui, il y avait déjà des chansons de prêtes, j’avais déjà sorti un album, un deuxième est en préparation, j’ai composé plein de sons…

Je prépare un EP d’entre 7 ou 8 titres, aux influences pop, pop urbaines. Cela ne veut un peu rien dire tout ça, car je considère que je fais de la feeling musique. C’est de la musique qui va te toucher en plein cœur, que ce soit des ballades, un peu de funk, un peu de soleil. Je suis quelqu’un de souriant et good vibes donc ça se retrouve dans ma musique.

4 Qu’est-ce qui t’a marqué dans l’émission, qu’est-ce que tu gardes en mémoire ?

Ce qui a été marquant, c’est un petit peu une fraternité qui s’est créée très vite avec les autres candidats. Mais c’est aussi ma plus grande déception car elle s’est créée très vite, mais dessoudée très vite. On a été dans ce mood “Ah on passe à la télé, on fait ‘The Voice’ c’est trop bien” et quand au final tu sors de l’aventure ça épure vachement. Il y a aussi eu pas mal de débat suite à ma signature, c’est comme ça, c’est la vie.

5 Est-ce que tu penses que sans ‘The Voice’, tu aurais pu avoir ce tremplin ?

Je ne l’aurais pas eu aussi rapidement dans le sens où, grâce à ‘The Voice’, j’ai rencontré mon producteur. Il m’a ensuite fait rencontrer l’équipe de Warner, donc si je n’étais pas passé à ‘The Voice’, je n’en serais pas là. Mais je pense que ça serait arrivé, plus lentement, à son rythme.

Découvrez “Sablier”, le premier single de Robin :