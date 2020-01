Sam Feldt Actualités Discographie Concerts

Après une année 2019 rythmée par la sortie d’un EP, Sam Feldt aborde cette nouvelle année en grande pompe avec le dansant « 2 Hearts » dont le clip est à découvrir sur aficia !

C’est en 2014, alors âgé de 21 ans, que le DJ et producteur néerlandais Sam Feldt lançait sa carrière. Rapidement, il rencontre le succès en effectuant le remake du titre « Show Me Love » de Robin S. qui sera largement diffusé sur les ondes locales des Pays-Bas mais aussi en Allemagne, en Australie ou encore au Royaume-Uni. Truffée de nombreuses pépites qui n’auront malheureusement pas suscitées le même intérêt, la discographie de l’artiste est déjà enrichie d’un opus baptisé Sunrise et paru en 2017, d’une compilation ainsi que deux mini-albums dont le dernier en date, Magnet, est sorti dans les bacs l’année dernière.

L’auteur de « Post Malone » poursuit paisiblement son ascension et s’atèle activement à la préparation d’un nouveau projet musical qui sera porté par l’irrésistible « 2 Hearts ». Un nouveau single, récemment mis en images, disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales depuis le 9 janvier !

« Deux cœurs sont meilleurs qu’un seul »

Avec son nouveau single, Sam Feldt parvient aisément à nous faire oublier la grisaille hivernale en misant sur une production gorgée de chaleur et de lumière grâce à des influences d’une deep-house dansante. En concordance parfaite avec la mélodie rythmée et parfaitement adaptée aux soirées festives, le message véhiculé par « 2 Hearts » est tout aussi positif. En effet, l’artiste célèbre la beauté de l’amour et surtout le fait que deux êtres réunis seront toujours plus forts et résilients face aux tragédies de la vie.

Afin de crédibiliser son message, quoi de plus pertinent que de s’entourer d’autres artistes ? Épaulé à la production par le duo Sigma, Sam Feldt fait chanter l’artiste polonaise Gia Koka dont la voix habille à merveille cette composition moderne. Enfin, le DJ a également levé le voile sur le clip de la chanson, des images très esthétiques qui mettent en lumière plusieurs danses mais toujours pratiquées à deux. « 2 Hearts », c’est aussi la rencontre de deux âmes sœurs, deux femmes fortes, dont la relation fusionnelle dépasse et balaye tout éventuel jugement. Une idylle parfaitement acceptée par l’entourage des deux jeunes femmes puisque tous partagent de la joie en effectuant quelques pas d’une danse déchaînée. Et les sourires n’en sont que plus radieux.

Visionnez « 2 Hearts », le nouveau clip de Sam Feldt :