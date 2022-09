Sam Smith et Kim Petras espiègles sur “Unholy” 

Sam Smith emprunte un nouveau virage artistique en dévoilant l’expérimental “Unholy” aux côtés de Kim Petras. C’est à découvrir sur aficia !

Déjà près de deux ans que Sam Smith brillait avec son troisième opus Love Goes notamment porté par le titre “Diamonds”. Avec un timbre de voix aisément reconnaissable, l’artiste a conquis l’auditoire par son aisance à sublimer d’intenses ballades teintées de mélancolie. Des chansons de rupture et interrogeant les états d’amour, le chanteur en compte pléthore dans sa discographie. Et c’est désormais de nouvelles facettes musicales que le principal intéressé souhaite explorer.

C’est donc un comeback très remarqué qu’effectue Sam Smith en dévoilant un nouveau single, en collaboration avec Kim Petras. Un duo pour le moins inattendu mais percutant qui a le mérite d’annoncer la couleur de la direction artistique que souhaite emprunter le britannique avec son prochain album.

L’infidélité au grand jour

Intitulé “Unholy”, ce nouveau single se révèle être une incursion électronique et expérimentale pleinement assumée, teintée de surcroît de touches orientales plaisantes. Sur une production moderne et sombre, une ligne de basse lancinante ponctue une rythmique calibrée pour les boîtes de nuit. Sam Smith surprend sur un refrain imparable, réhaussé par un chœur.

C’est une collaboration sensuelle que proposent Sam Smith et Kim Petras en évoquant la tromperie et la trahison. Tous deux sont narrateurs, témoins omniscients du mensonge orchestré par un homme infidèle. “Une fille chanceuse / Elle a épousé un garçon comme toi / Elle te mettrait dehors si jamais elle savait ” scande d’emblée le chanteur pour planter le décor.

Écoutez “Unholy” , le nouveau single de Sam Smith :