Le mardi 12 décembre dernier l’équipe du Main Square a dévoilé les premiers noms de l’édition 2024. Au programme : une programmation riche pour fêter les vingt ans du festival !

Depuis plusieurs semaines, les différentes programmations des plus grands festivals français sont progressivement dévoilées. Chaque année, le Main Square Festival reçoit des milliers de festivaliers, se réunissant au cœur de la Citadelle d’Arras. Cependant, l’édition 2024 a une saveur particulière car l’évènement soufflera ses vingt bougies. Depuis ses débuts en 2004, les trois scènes ont vu passer des centaines d’artistes français et internationaux. Le lieu a accueilli des moments riches et inoubliables !

Grâce à une line-up éclectique et colorée, les spectateurs pourront explorer divers univers musicaux. De nombreux artistes et groupes internationaux seront présents. Pour célébrer l’anniversaire du Main Square, le premier grand nom du festival, le groupe de rock Placebo fera son grand retour sur scène. L’artiste américain Lenny Kravitz se produira lui aussi une nouvelle fois. Le chanteur anglais aux multiples Grammy Awards Sam Smith viendra interpréter ses plus grands succès. Enfin, l’ancien membre du groupe One Direction, Louis Tomlinson, est l’un des artistes les plus attendus du public.

Les 20 ans d’un festival emblématique

Qui dit anniversaire dit fête et danse ! La Citadelle se transformera en un dancefloor géant avec la venue du duo d’électro house français Justice. Le roi de la trance Vladimir Cauchemar, le DJ néerlandais Armin Van Buuren ou encore le tandem phénomène The Blaze feront danser les festivaliers.

Pour les amateurs de rock et de métal, le célèbre groupe Bring Me The Horizon, la chanteuse aux 40 millions d’albums vendues dans le monde Avril Lavigne ou encore le groupe de rock indé Against The Current. Pour terminer, le rap sera de la partie avec Ninho, Zola, Alonzo, Josman mais aussi Bekar. Si vous souhaitez plus de détails sur la programmation ou achetez votre billet, rendez-vous sur le site du festival mainsquarefestival.fr.

Inès Fakche

Découvrez la programmation du Main Square 2024 :