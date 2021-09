Saskia dénonce les violences conjugales avec “C’est la règle”

Après la sortie de son premier EP Quand je vois l’humain sorti en juin 2021, Saskia dévoile un nouveau single “C’est la règle”… C’est à découvrir sur aficia.

C’est l’une des révélations musicales de cette année dans l’univers de la pop. Après le beau succès du titre “Dans ma tête” sorti en début d’année, Saskia a continué de nous transporter dans son univers mélanco-joyeuse. Un savoureux mélange qui se déguste à n’importe quelle saison.

C’est dans cette force de proposition, qu’elle a dévoilée son premier EP Quand je vois l’humain en juin dernier. Une belle manière de retrouver son ADN musical dans cinq titres aussi planant que dansant. Mais la belge n’a pas dit son dernier mot et compte bien utiliser la musique pour dénoncer des messages qui lui tiennent à cœur…

Saskia impose les règles !

En cette rentrée, Saskia revient avec un nouveau titre, plus engagé que les précédents. Avec “C’est la règle”, l’artiste dénonce les violences conjugales… Un message plus que jamais actuel emmené avec bienveillance et douceur. C’est aussi cette nouvelle chanson qui ouvre la voie d’un futur album prévu pour 2022.

La mise en images, qui n’est pas sans rappeler l’univers vintage du clip de “Papaoutai” de Stromae, s’ouvre en compagnie de Saskia et de trois autres femmes. Une séquence forte qui est la ligne directrice de la vidéo réalisée par Guillaume Durand & Sat Gevorkian.

D’un pas rythmé, déterminé et chorégraphié, le groupe de femmes s’apprêtent à défendre une autre femme victime de violence. Entre remise en question, dialogue, réflexion et dénonciation, Saskia prête à ce morceau toutes les phases que peuvent ressentir la victime et son entourage. Les différents tableaux s’enchaînent se terminant sur le bouquet final : une armée de femmes autant souriantes, indépendantes que solidaires.

Découvrez “C’est la règle” de Saskia :