Simony dégaine le clip de “A13”, véritable uppercut musical

Jeune artiste de la scène rap française, Simony prépare un nouveau projet. L’occasion de découvrir, un clip efficace à savourer sur aficia…

Nous en parlons régulièrement, Simony a de quoi s’imposer dans la musique dans un futur proche. Artiste rap au flow explosif, il n’a pas non plus de peine à faire passer de multiples émotions au fil de ses textes bien construits. Durant l’année 2020, il sort deux EP : Donny Darko et l’opus éponyme Simony. Deux sorties de qualité, composés de titres captivants comme “J’rentre défoncé”.

Signé chez Wagram – 3ème Bureau, il prépare désormais un nouveau projet, prévu pour mars. Et si le rappeur a choisi “A13” comme fer de lance, dans un clip à la mise en scène brute, dans un rap au récit décapant. L’artiste parisien y déverse un mélange d’émotions et de pensées, avec une rage prenante et un charisme simplement naturel. Affaire à suivre.

Découvrez “A13”, le clip de Simony :