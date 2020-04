Simony dégaine son premier EP !

C’est un talent à suivre : Simony. Après quatre clips il libère enfin son premier format et c’est à découvrir sur aficia.

Nous avons eu l’occasion de vous le dire dernièrement lors du partage du titre “Death Note” : Simony est l’un des talents à suivre en cette année 2020.

Talent de Faubourg26 chez qui on retrouve également Foé et Suzane, nouvelle signature de 3ème Bureau (Wagram), Simony a eu l’occasion de séduire les médias mais également le public en affichant déjà plus d’un million de vues sur ses quatre productions et cumulé une jolie communauté des fans sur les réseaux sociaux.

Brut, percutant et ciselé !

Avec sa voix grave, Simony offre un univers qui frappe droit dans le mille, sans détour. Alliant un rap à la punchline efficace à des productions qui se nimbent d’électro, l’artiste de 23 ans fait dans l’efficace, dans le fond comme dans la forme.

Cet univers, on le retrouve enfin sur un premier EP éponyme. Riche des quatre titres déjà clippés, à savoir “La fièvre”, “Death Note”, “Fight Club” et “Birdman”. De quoi plonger dans les abysses d’un monde parfois sombre mais totalement savoureux et addictif, celui de Simony qui, on l’espère, est sur le chemin pour nous livrer un premier album en forme d’uppercut.

Découvrez le premier EP de Simony :

Découvrez le clip de “La fièvre” :

Découvrez le clip de “Death Note” :

Découvrez le clip de “Fight Club” :

Découvrez le clip de “Birdman” :