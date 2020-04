Simony a son nom dans un “Death Note”

Si vous avez manqué les débuts de Simony, voici une séance de rattrapage avec “Death Note”. C’est en écoute sur aficia.

Attention au nouveau talent qui pourrait bien marquer l’année 2020 de son empreinte. C’est bien là le mal que l’on souhaite à Simony qui avait eu l’occasion d’exposer son univers avec “La fièvre”.

Ce premier extrait avait eu l’occasion de séduire Deezer, YouTube Music ou encore Apple Music et de taper dans l’oeil de quelques médias. De notre côté, c’est Chad Boccara qui avait eu l’occasion de nous le faire découvrir. En effet, l’artiste est issu du vivier des talents présent chez Faubourg26, au même titre que Foé et Suzane.

Simony entre rage et douceur

Avec “Death Note”, Simony expose toute sa rage, la force de sa verve, l’énergie de ses punchline, l’introspection crépusculaire qu’il est capable de s’infliger. Si la forme risque de surprendre à la première écoute, on tombe vite addict de ce flow captivant.

En clair ? Simony est un talent à suivre. Il risque bien d’offrir de petit bijou durant cette année 2020, de surprendre son monde. Et, par la même occasion, de secouer le monde de la musique urbaine parfois un peu trop lisse à notre goût ou simplement vulgaire et violent pour être dans le ‘move’ et aussi vide qu’une cruche. Avec Simony l’art est différent : il est percutant, accessible et hypnotique.

Découvrez “Death Note” de Simony :

Le clip :