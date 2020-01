sir Was confirme son EP avec “Letter”

sir Was confirme la venue de son nouvel EP avec le titre “Letter”, planant et séduisant. C’est en écoute sur aficia.

Joel Wästberg, aka sir Was donne rendez-vous au public pour le 28 février. C’est à cette date qu’il livrera l’EP Letter qui fait suite à Holding on to a Dream qui avait largement conquis la critique.

Ce nouveau format de 4 titres sera l’occasion d’entendre à nouveau l’univers planant et parfois vaporeux de sir Was. C’est peu, mais c’est déjà bien, surtout à l’écoute de “Letter” qui vient aujourd’hui confirmer cette sortie.

sir Was a toujours ce goût de l’essentiel, des choses simple. Il touche directement au coeur et à l’âme avec justesse. Concernant ce nouveau projet, l’artiste qu’il a eu l’occasion de retravailler avec Henril Alser explique : “J’essaie d’aborder les éléments de base de la vie. Pas plus, pas moins. Je ne peux explorer que ce que je connais, mais je suis convaincu que si l’on creuse profondément, cela résonnera chez d’autres personnes”. Et il ne faut pas douter qu’il touchera bien du monde…

Découvrez “Letter”, le nouveau single de sir Was :