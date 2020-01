Clip “Influenceurs” : Squeezie, entre ironie et vérités du statut

Nouvelle sortie pour Squeezie qui débarque avec le subtil “Influenceurs” . Le clip est à savourer sur aficia.

Acteur majeur de YouTube, Squeezie sait parler de ça avec une vision différente, toujours avec ce recul qui expose les deux facettes du métier. Il le fait très bien avec “Influenceurs”, son nouveau clip. On peut piocher certaines phrases, entre manipulations et réalités bien trouvées, entre ‘J’critique tu changes d’avis‘ et ‘Bien sûr je vais pas durer dans le temps‘.

Squeezie se met dans la peau de tout type d’influenceurs : du geek mal vu par les médias aux parents qui profitent de leurs gosses pour faire du clic. Il expose les vices ancrés chez certains, avec un flow volontairement nonchalant, comme si le succès les avait définitivement changés.

Squeezie multiplie les rôles, avec une dose d’auto-dérision, comme à son habitude. Une jolie manière de piquer l’orgueil (trop gros) de certains. Bref, le montage chargé est ultra-prenant, les pieds sont toujours sur terre, l’égo n’a jamais gonflé au fil du temps. Impeccable.

Découvrez “Influenceurs”, le clip de Squeezie :

Ce titre fait suite au carton des singles “Mirador” et “Bye Bye” qui avaient largement fait sensation l’été dernier, le premier étant même certifié Disque d’Or. Ici, Squeezie signe avec le label AllPoints et fait équipe avec Kеzah, Myd et Canblaster niveau prod’.