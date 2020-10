Top Albums de la semaine 40 : Squeezie et Wejdene dans le Top 10 !

Si Damso garde la première place des meilleures ventes d’albums en France, Squeezie et Wejdene arrivent directement dans le trio de tête. On fait le point sur aficia.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 25 septembre au 01 octobre 2020 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Damso N°1

Et c’est une nouvelle semaine sur la première marche du podium pour Damso. Le rappeur arrive à écouler 30.667 nouvelles copies de son album QALF. Au total, et en deux semaine, il affiche 66.614 albums vendus, c’est donc déjà une certification Disque d’Or en poche.

Sur la seconde et la troisième place on trouve deux petits nouveaux… Dans un premier temps Squeezie avec OXYZ, son premier album qui entre donc directement N°2 des ventes d’albums en France avec l’équivalent de 19.935 copies. Premier album également pour Wejdene avec 16. La jeune chanteuse se classe directement N°3 avec 17.097 équivalents vente.







Grand Corps Malade, Julien Doré, PLK…

Le reste du Top 10 des meilleures ventes d’albums en France ne fait pas de révolution, on trouve un peu les même que la semaine dernière ou presque. Grand Corps Malade passe de la troisième à la quatrième place avec Mesdames. En trois semaine il aura vendu 63.702 copie de son projet réalisé avec Mosimann et s’accompagnant de voix comme Suzane et Camille Lellouche. C’est donc une certification en Disque d’Or pour ce très bel album.

Jean-Baptiste Guégan chute également avec Rester le même qui passe à la cinquième place pour sa seconde semaine dans les charts. Il se retrouve devant Freeze Corleone avec LMF. Pour sa troisième

semaine, et malgré les polémiques, le rappeur affiche 11.111 nouvelles ventes soit 49.937 sur ses trois semaines d’exploitation. Plus que 63 ventes pour le Disque d’Or !















Pour finir le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France, on retrouve PLK avec Enna à la 7ème place chutant ainsi de deux cases. Indochine passe de la 7ème à la 8ème avec Singles Collection (2001-2021) devant Julien Doré qui passe de la 6ème à la 9ème place avec aimée. Enfin, pour fermer le tableau, Vitaa et Slimane signent le retour de VersuS dans le Top 10 qu’ils avaient quittés la semaine dernière. À noter que le tandem vient de publier une réédition de l’album et qu’il risque fortement de grimper de nombreuses places dans le classement la semaine prochaine.

Ils quittent le Top 10

Alors qu’il avait fait son retour dans le Top 10 la semaine dernière avec Adios Bahamas, Nepal le quitte déjà. Idem, pour l’album posthume de Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis, et celui de YL, Compte de faits, qui était entré directement N°10 la semaine dernière.