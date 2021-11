Philippine, November Ultra et Stéphane: les trois pépites de la semaine !

Nouveau rendez-vous sur aficia. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour découvrir une sélection de pépites Made in France. À écouter et à découvrir sur aficia…

Philippine

On commence cette belle sélection 100% féminine avec une jeune artiste que l’on suit depuis quelques temps maintenant. Elle s’appelle Philippine. C’est évident, elle a un truc.

Après nous avoir charmé avec des titres comme “C’est beau c’est toi” (écrit par Slimane) ou avec “N’importe quoi”, la pétillante jeune femme parle une nouvelle fois d’amour avec toujours beaucoup de poésie et de tendresse. Tristan Salvati (Louane, Julien Doré…) à la prod’ s’occupe du reste et la magie opère.

November Ultra

Alors qu’elle continue d’écrire dans l’ombre pour des artistes comme Kungs, Claire Laffut ou TerreNoire, November Ultra continue son petit bonhomme de chemin en solo.

Après deux premiers extraits, l’hispano-française propose “Le manège”, que l’on ne retrouve pas sur le dernier EP de l’artiste. Une sorte de ‘space mountain des sentiments, fast-pass du coeur, de la montagne au petit volcan‘, comme le décrit si bien l’artiste…

Stéphane

Vous étiez peut-être tombé amoureux de “Douleur je fuis”, le premier single de Stéphane. Quelques mois plus tard, en marge de publier un EP qui se fait attendre, l’artiste aussi contrastée qu’étonnante revient avec “Lîle inconnue”.

Une douce mélodie entraînante où Stéphane rend hommage à ses icônes du ‘club des 27’ dont son idole Amy Winehouse. On aime beaucoup !

