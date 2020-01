Clip “Peut-être” : Süeür expose le combat d’une vie avec Norman Paraisy

Ce clip est un hommage au combat et à la remise en question. Le personnage principal est Norman Paraisy, grand ami et plus de 5 fois champion du monde de MMA. L’UFC l’a surnommé le Phénix car il sait renaître de ses cendres. Aujourd’hui attiré par le cinéma et la musique, il souhaite renaître ailleurs… Y’aura-t-il encore un dernier combat ? Est-ce que l’herbe est plus verte ailleurs ? Ou est-elle déjà cramée parce qu’on l’a trop fumé ? Peut-être…

Théo Cholbi