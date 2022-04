Suzane signe son retour avec “Clit Is Good” !

Deux ans après la sortie de son premier album, Suzane est de retour avec “Clit Is Good”. C’est à découvrir sur aficia.

Cette artiste avignonnaise de 31 ans nous avait présenté son premier album Toï Toï en 2020. En nous racontant des histoires vraies sur fond d’électro, Suzane nous rapportait ce qu’elle avait pu observer lors de sa vie de serveuse. Des compositions inspirées du monde qui l’entoure et de son environnement. À travers ses titres engagés, elle n’hésite pas à soulever des problématiques sociétales : l’écologie, l’égalité des sexes, l’homophobie… Un opus qui a séduit et trouver un public puisqu’il vient d’être récompensé d’un disque d’or (50.000 ventes). Une autre récompense qui rejoint celle de sa Victoire “Révélation Scène” obtenue lors des Victoires de la Musique en 2020.

Pour exploiter le nouveau chapitre de sa carrière, Suzane délivre un nouveau titre plus fort, plus assumé qui se nomme “Clit Is Good”.

Un hymne au plaisir féminin

Connue pour ses engagements aux côtés des femmes, Suzane dévoile sur une sonorité envoûtante “Clit Is Good”. Avec ce titre, l’artiste met en avant les inégalités liées aux désirs féminins. Dans une société où le plaisir masculin est davantage mis en lumière, celui des femmes se retrouve quant à lui tenu secret. Un hymne au plaisir féminin donc qui décomplexe avec délicatesse et volupté le plaisir solitaire chez toutes les femmes.

Entre illustrations explicites et rêverie, la mise en images est réalisée par la talentueuse Charlotte Abramow connue pour avoir signé le clip “Balance Ton Quoi” d’Angèle. Dans cette nouvelle réalisation, le spectateur se retrouve face à cette intimité féminine apportée de manière métaphorique. Pour donner plus de valeur et un message plus impactant, Déborah Lukumuena, Kit Picamoles et Victoria Abril rejoignent le casting pour un résultat qui se veut épuré et rempli de délicatesse !

En attendant la sortie de son prochain album, Suzane est de retour sur scène avec un passage mythique à l’Olympia le 22 septembre.

Découvrez “Clit is good” de Suzane :