Tate McRae enchaine avec “she’s all i wanna be”

L’artiste canadienne Tate McRae n’arrête décidément pas et propose “she’s all i wanna be”, à écouter sur aficia.

2022 commence sur les chapeaux de roues pour Tate McRae. Elle propose un titre résolument rock avec “she’s all i wanna be”. L’artiste s’autorise tous les styles musicaux avec toujours énormément de réussite. Ce nouveau morceau d’une grande qualité fait vrombir les guitares et résonner les batteries. C’est un titre qui traite de l’acceptation de soi et qui encourage à éviter de se comparer aux autres.

Ce nouveau titre fait suite au succès conséquent de l’excellent “you broke me first” ou encore “working” en collaboration avec Khalid. Très active depuis plusieurs années, “she’s all i wanna be” présage enfin la sortie d’un très attendu premier album pour le printemps.

Découvrez “she’s all i wanna be” de Tate McRae :