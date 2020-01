Telegraph poursuit son road-trip avec “Simple Drive”

TELEGRAPH Actualités Discographie Concerts

En attendant la sortie de son premier EP, Telegraph s’évade encore un peu plus avec “Simple Drive”. Un titre à découvrir sur aficia !

Julien (chant, guitare), Matthieu (guitare, chœurs) et Maxime (batterie, claviers, chœurs) forment le groupe Telegraph. C’est lors d’un voyage sur la côte ouest des États-Unis, entre cousins et amis, que les trois garçons ont posé les bases de leur musique.

Alors que le groupe s’est fait connaître grâce au titre “Broken Bones” en avril 2018, les trois garçons ont confirmé leur talent avec “Down In The River” sur lequel ils sont accompagnés de la chorale ADM Gospel.

On the road again !

Avant la parution de son premier EP en février prochain, Telegraph continue son road-trip musical avec le morceau éponyme “Simple Drive”. “Je suis le conducteur, tu es la passagère / Tu es la reine de mon cœur solitaire / Comme le soleil dans le noir / Tu m’empêches de tomber, ma raison de me battre” peut-on entendre chanter Julien sur ce titre salvateur qui sent bon l’asphalte et les longues routes droites en plein désert.

Découvrez “Simple Drive”, le nouveau single de Telegraph :