TERRIER chante “L’hiver” dans son nouveau clip

Après “Tourniquet” et “Traversée Punk”, TERRIER revient avec un troisième single dénommé “L’Hiver”. Dans ce titre au décor féérique, l’artiste s’ouvre à une nouvelle plume, pour le plaisir de nos tympans !

“L’hiver” est un aparté. Un single somnolent entre poésie brute et l’infiniment blanc. Terrier nous écrit son amour de cette saison et de ses symboles. Ces derniers allant de l’odeur rassurante du vin chaud, aux grandes étendues blanches où les pensées peuvent se perdre. Par une plume nette aux échos sombres, l’artiste nous dévoile une douce balade, un retour aux mots simples et à l’émotion spontanée. Le tout, accompagné d’une réalisation dépaysante…

Sublime décor

Lui qui nous avait habitué à un univers monochrome, dévoile un clip en couleurs au milieu d’une station de ski abandonnée. Julien Peultier mène l’ensemble et s’aligne parfaitement avec la poésie du morceau. Terrier est seul, accompagné d’un chien comme unique camarade. Nos deux protagonistes sont noyés dans une nature blanche grande et féerique. Nous partageons avec simplicité les pensées d’un artiste en confidences tout en voyageant dans une superbe réalisation.



Bref, “L’hiver” est un retour en nature brute, solitaire, et ça fait du bien. On ne peut que vous recommander cette merveille visuelle et acoustique.

Découvrez “L’Hiver”, le nouveau clip de TERRIER :