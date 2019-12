Clip “Under The Waterfall” : The Avener fait renaître l’amour

En prélude à la parution de son nouvel effort, The Avener poursuit l’exploitation du single “Under The Waterfall” désormais sublimé d’une mise en images à découvrir sur aficia !

Le retour dans les bacs de The Avener s’officialise enfin. Cinq années après avoir fait chavirer le cœur du public avec The Wanderings of The Avener, un premier disque couronné de succès grâce à plus de 300.000 passages en caisse au sein de l’Hexagone, le DJ niçois dévoilera le successeur le 24 janvier prochain qu’il présentera de surcroît sur la scène de l’AccorHotels Arena le 14 novembre 2020.

D’ores et déjà en précommande, HEAVEN se pare d’une couverture bleutée sobre exposant l’artiste de profil. Enrichi de 16 compositions, le disque renferme des tubes à l’instar de l’énergique “Beautiful” qui a connu, sans grande surprise, un grand succès sur les ondes françaises cet été. The Avener s’apprête donc à livrer un disque mûrement réfléchi et travaillé dans ses contours au cours de ces dernières années.

Un amour réconcilié ?

Mais avant de pouvoir écouter l’intégralité des nouvelles chansons de The Avener, le public peut savourer le nouveau single “Under The Waterfall” dont, certains l’auront certainement souligné, un très court extrait était diffusé au début du clip de “Beautiful” ! Avec ce titre, l’artiste nous livre ce qu’il sait faire de mieux, des tubes en puissance empreints de chaleur et d’ondes positives.

Afin de mettre davantage en lumière ce nouveau single qui commence à faire ses preuves en radio, The Avener lève le voile sur un nouveau clip réalisé par Seb Caudron. Le DJ et le chanteur M.I.L.K n’y apparaissent pas, laissant en lumière deux danseurs qui jouent un couple au bord de la rupture après un échange houleux dans un café. Attristée, la jeune femme s’échappe du café, rapidement rattrapé par l’homme. Tous deux s’affrontent au cours d’une danse corporelle poétique et plus la piste défile, plus la jeune femme est à l’origine de la formation de cascades sur les toits des immeubles. L’eau qui ruisselle pourrait symboliser la tourmente des sentiments. Sous une pluie battante, les deux amants se cherchent et finissent couchés sur le macadam, main dans la main.

Visionnez “Under The Waterfall”, le nouveau single de The Avener :