The Doug, le portrait rap de la semaine

Grand gosse à l’âme attachante, The Doug c’est notre découverte de début d’année. Bateau sous l’eau, château de sable en feu, c’est notre coup projecteur de la semaine !

Nous venons de le découvrir avec son premier single “Jeune the Doug”, et ça nous a clairement donnée l’envie de vous en dire plus. The Doug, c’est une bohème enfantine, confrontée aux dures réalités du monde des grands.

Mon but c’est de les déstabiliser, de les saisir aux tripes, c’est plus évident en français The Doug

Dans un style qui oscille entre rap et sonorités variétés le rappeur aborde des textes émouvants, à propos de la vie normale. Le tout, dans une imagerie frôlant parfois l’absurde, baignant pleinement dans la tendresse. Côté musique, les prods sont mélodieuse et quelques influences de composition rock se font entendre. Cet artiste de 21 ans se dessine comme de ceux qui osent sauter le pas du contre-courant. Aficia mise sur son intuition, son aventure est à suivre.

Prochain rendez-vous : son premier EP “Jeune The Doug”, à paraitre au printemps.

Découvrez son premier single :