The Doug chante l’effet “Boomerang”

Avec un premier album dans le viseur pour 2024, The Doug dévoile “Boomerang”, un nouveau single bouleversant à découvrir sur aficia !

Révélé au public en 2022 grâce à un premier EP prometteur, le clermontois The Doug continue de tracer sa route, armé de sa plume poignante et de mélodies envoûtantes. À la croisée de plusieurs influences et sonorités de variété, d’électro et de rap, son univers musical se révèle pluriel et se dévoilera encore davantage à travers un premier disque studio attendu dans les bacs plus tard cette année.

En préambule à la parution dudit projet, le chanteur distille plusieurs pastilles musicales telles que “Réparer” et plus récemment “Boomerang” avec l’émotion en dénominateur commun. Aussi, The Doug présentera ses nouvelles compositions sur scène au cours d’une tournée qui fera notamment escale à La Cigale le 23 mai prochain.

Une relation dramatique

Avec “Boomerang”, son dernier single en date, l’artiste évoque les difficultés de s’affranchir d’une relation toxique ou quand la page est douloureuse à tourner après une histoire intense : “J’ai ramassé une dernière fois ma tête / J’ai recollé le verre, j’ai recollé le verre / Je me relève et je retombe encore / Comme les paroles en l’air que tu répètes encore / Et on repart en guerre pour s’aimer à la mort”.

Le clip qui accompagne ce titre puissant exacerbe l’émotion véhiculée par la voix singulière de The Doug. On retrouve alors le chanteur aux côtés de la fille qui continue d’hanter ses pensées dans des séquences souvenirs qui oscillent entre tendresse et doute.

Visionnez “Boomerang”, le nouveau clip de “Boomerang” :