L’interview Flash : The Doug répond à nos 5 questions !

Il s’apprête à sortir son EP éponyme “Jeune The Doug” le 6 mai prochain. La rédaction est partie à la rencontre de ce coup de cœur de début d’été pour une interview flash. Créativité, envie de partage, The Doug en cinq questions, un entretien découverte signée aficia.

Oisiveté mélancolique, tourbillon de styles, The Doug a conquis nos oreilles il y a peu avec son dernier titre “Jeune The Doug”, qui présente l’EP à venir. Depuis, son univers tourne en boucle dans nos oreilles, l’envie d’en connaître plus sur les coulisses de ses créations était irrésistible. Ça tombe bien, l’artiste s’est prêté au jeu de notre ITV « flash ».

Découvrez The Doug en session acoustique :

The Doug l’interview Flash :

1 The Doug décrit par The Doug ça donne quoi ?

C’est un jeune branleur, mais un jeune branleur animé par l’envie de faire de belles choses. Un passionné de sons, un créateur un peu fou qui enlace pas mal d’univers.

2 Quel est le rapport que tu entretiens avec la musique, comment tu l’as créée ?

Je suis constamment plongé dans la musique. J’en écoute énormément, de tous les styles. Mes playlists basculent d’une pop légère à un rock déchaîné, en passant par du rap et de la folk. La musique est quotidienne, c’est un rapport assez fusion que j’ai développé avec. Côté création, je travaille dans ma chambre la plupart du temps, avec ma guitare. Je me laisse aller à un mood, ou alors je réponds à la couleur d’une prod. Une fois que je suis satisfait, je demande l’avis de mon entourage pour continuer le travail. Enfin, je suis un fana des productions bien faites, je ne peux pas le cacher.

3 Est-ce que tu as des influences majeures dans ta musique ?

Difficile de n’en choisir qu’une. Je pense que les influences proviennent de tout notre environnement. Mais la plus dominante chez moi, c’est sans aucun doute Gorillaz. La polyvalence de leurs créations me fascine, je crois que ça s’entend dans mes morceaux. Ils arrivent à confondre beaucoup d’éléments, à oser des choses, tout en restant crédibles. C’est un groupe intemporel qui m’inspire beaucoup.

“La sensation d’un échange avec un public est à vivre au moins une fois dans sa vie”

4 Bientôt l’été, les concerts et les festivals, est-ce que tu apprécies la scène ? Quel lien tu souhaites avoir avec le public ?

J’adore la scène. La sensation d’un échange avec un public est à vivre au moins une fois dans sa vie. Des titres fredonnés dans sa chambre aux refrains repris en groupe, la transition est unique. Pour l’instant, je suis seul sur scène et j’essaye de partager mon travail avec sobriété.

5 Pour conclure, si tu devais donner l’envie à de nouveaux auditeurs de t’écouter, tu leur dirais quoi ?

Je ne suis pas très fort à cet exercice, et puis les goûts, c’est subjectif. Je ne peux que leur dire d’être curieux(se) !