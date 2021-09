Tom Gregory hanté par son ancien amour sur “Footprints”

Après la sortie de son album Heaven in a World so Cold , Tom Gregory propose de découvrir “Footprints”, un tout nouveau single pour cette rentrée… C’est à découvrir sur aficia !

L’amour sous toutes ses formes semble être le point fort de Tom Gregory. Une écriture introspective qui se reflète avec un message universel. Autant dans la déception, que dans la joie, l’artiste joue des émotions à travers son univers pop. Après les jolis succès de “Fingertips” et “Rather Be You” issu de son projet Heaven in a World so Cold , Tom Gregory compte continuer sur cette lancée avec le titre “Footprints”, présenté comme un nouveau single.

Ce dernier raconte la difficulté à faire partir son partenaire de sa mémoire. Une sorte d’oppression qui le rend prisonnier de ses pensées et l’empêche d’avancer vers une nouvelle vie. Il le raconte à travers une production qui monte crescendo vers un refrain rythmé et rend le morceau aussi efficace, qu’entêtant.

Découvrez “Footprints” de Tom Gregory :