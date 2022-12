Tom Gregory en interview ‘Flash’ : “J’ai beaucoup de nouvelles chansons en préparation”

Après plusieurs mois éloigné des projecteurs, Tom Gregory s’est confié à aficia sur son retour et le dansant “Forget Somebody”.

Artiste prolifique sur la scène musicale internationale, Tom Gregory compte déjà deux opus studio à son actif, les biens-nommés Heaven in a World So Cold et Things I Can’t Say Out Loud respectivement dévoilés en 2020 et 2021. L’interprète de “Fingertips” prépare donc la suite comme l’atteste le très efficace “Forget Somebody” révélé en préambule d’un nouveau projet en cours de préparation. Désireux de partager une musique empreinte de positivité, l’artiste compte ainsi lever le voile sur plusieurs morceaux dans les prochains mois. Et afin de célébrer ce retour, il s’est exprimé au micro d’aficia sur son dernier single et ce métier-passion.

Tom Gregory, l’interview !

1 Pourrais-tu te présenter pour le public français qui ne te connaitrait pas encore ? Quel genre musical souhaites-tu partager ?

Je m’appelle Tom Gregory, je suis un auteur-compositeur et interprète originaire de Blackpool, une ville située au nord de l’Angleterre. Quel style de musique je souhaite partager ? Tout simplement de la bonne musique qui vient de l’âme !

2 Ta chanson “Fingertips” a rencontré un beau succès en France. Comment as-tu vécu ce succès soudain ? Est-ce que cela génère une pression supplémentaire ?

Non, il n’y avait pas de pression pour moi parce que j’adore ce métier d’artiste. J’aime ce que je fait et en réalité, je ne sais même pas si je peux parler de métier parce que je considère presque ça comme un loisir pour lequel je suis payé. Aucune pression et je pense que c’est l’une des plus belles choses que de pouvoir écrire et de chanter ses propres chansons.

3 As-tu apprécié l’expérience de chanter à la Star Academy avec des jeunes talents qui doivent rêver d’avoir une carrière comme la tienne ?

D’abord, oui, j’ai adoré cette expérience parce que c’était la première fois que je chantais ma nouvelle chanson en live dans une émission française. C’est impressionnant de savoir qu’on vous a choisi, que les gens veulent vous accueillir dans une émission populaire. Et c’était vraiment génial de pouvoir chanter avec les élèves ! Je ne parle pas du fait de chanter avec moi mais c’est toujours une chance de pouvoir chanter aux côtés d’un artiste quand on débute dans la chanson. J’espère qu’ils ont pu apprendre quelque chose de moi, qu’ils ont donné le meilleur pour faire le show.

J’ai moi-même été auditionné pour un télé-crochet il y a maintenant 10 ans. Je n’avais pas été retenu mais ce n’est jamais la fin, il ne faut pas abandonner, persévérer et croire en ses rêves. J’adorerais écrire pour des artistes en développement si j’avais davantage de temps. Je pense que je pourrais le faire dans quelques années, quand je serai également un petit peu plus âgé. J’ai beaucoup de choses à faire avant !

Découvrez “Forget Somebody”, le dernier single de Tom Gregory :

4 Tu as dévoilé le single “Forget Somebody” au mois d’octobre. Peux-tu revenir sur la genèse de cette chanson ?

Je pense que c’était important de revenir avec une chanson énergique, aussi pour faire bouger le public. C’est ce que j’ai donc envie de faire et j’ai assuré beaucoup de concerts l’été dernier pendant lesquels la setlist ne pouvait pas exclure des chansons qui font danser. Mais il faut aussi des chansons qui font pleurer.

5 Quels sont tes projets pour les mois à venir ?

Mon projet est de m’occuper de moi tant que je suis en vie ! J’ai beaucoup de nouvelles chansons en préparation. Je vais dévoiler plusieurs singles l’année prochaine et voir où cela m’amène. J’ai vraiment hâte !

➡ Pour suivre l’actualité de Tom Gregory, rendez-vous sur Instagram 📸