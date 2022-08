Tove Lo : son nouveau clip “2 Die 4”

Tove Lo nous présente un nouveau single avec le clip “2 Die 4” issu de son prochain album Dirt Femme et c’est à découvrir sur aficia.

Après “True Romance” et “No one Dies From Love” nous avons aujourd’hui le plaisir de découvrir son nouveau clip “2 Die 4”. La chanteuse suédoise se met en scène dans le costume de Wonder Woman, quelque peu remodelé, laissant apparaître une envie de puissance et de force. Sur un son énergique, elle vient nous chercher pour nous emmener danser. Tove Lo a d’ailleurs utilisé ici un extrait instrumental de “Pop Corn” de Hot Butter datant de 1972. Elle nous livre un texte excitant mais romantique, rempli d’espoir.

En attendant la sortie de l’album prévu le 14 octobre 2022, découvrez le nouveau clip “2 DIE 4” :