Twenty One Pilots signe son grand retour avec le puissant “Shy Away” !

Un an après avoir dévoilé leur titre “Level of Concern”, Twenty One Pilots nous présente “Shy Away”, annonciateur d’un nouvel album. C’est à découvrir sur aficia !

Plus le temps est long, plus l’album sera meilleur ? C’est ce que mène à penser le retour des Twenty One Pilots ! Après avoir proposé lors du premier confinement de 2020 une belle dose d’énergie avec “Level of Concern”, le duo n’avait donné aucun signe de vie… On les a seulement retrouvés en fin d’année avec “Christmas Saves The Year”.

Une grande discrétion qui cachait la création d’un sixième disque : Scaled and Icy. Un album qui sortira le 21 mai prochain et sera composé de 11 titres qui traiteront de thèmes autant morose qu’en lien avec le contexte actuel !

Un retour fracassant !

Pour ouvrir le bal, c’est avec l’explosif “Shy Away” que Tyler Joseph et Josh Dun signent leur retour. Un titre qu’ils livrent avec une mise en images coloré, dynamique et explosive ! Sur un fond de batterie flamboyante orchestré par Josh Dun, Tyler Joseph livre une vraie prestation qui nous rappelle à quel point les concerts nous manquent !

Mais pour ce côté-là, aucune inquiétude, le duo a pensé à tout ! En effet, le soir même de la sortie de l’album, ils performeront à travers un concert 100% digital. Une occasion pour les skeletons (communauté de fans) et les curieux de redécouvrir les plaisirs du live en direct de son canapé… Si tu veux en savoir plus et réserver ta place, c’est par ICI !

Découvrez « Shy Away », le nouveau clip de Twenty One Pilots :