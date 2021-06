Top Albums de la semaine 21 : Sofiane directement N°1 avec ‘La Direction’

Fin de règne pour Damso qui passe la main à Sofiane qui entre directement N°1 des ventes d’albums en France avec La Direction. aficia fait le point.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 20 au 27 mai 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Sofiane N°1 avec La Direction

Il y a un vent de fraîcheur dans le Top Albums de la semaine et ça commence dès la première place. En effet, c’est une fin de règne pour Damso qui passe la main à Sofiane qui entre directement N°1 des ventes d’albums en France avec La Direction. Le cru enregistre 10.817 ventes pour sa première semaine d’exploitation.

Damso n’aura pas à rougir puisque QALF, largement porté par la réédition QALF infinity, se classe second avec 8.117 nouvelles ventes cumulant ainsi 237.079 équivalents ventes depuis sa mise en rayons.

La troisième place est occupée par Grand Corps Malade. Après 35 semaines d’exploitation, son album Mesdames qui porte également la signature de Mosimann, rencontre toujours un très beau succès. Cette semaine c’est l’équivalent de 5.807 ventes pour l’opus déjà certifié Double Platine pour l’équivalent de 200.000 ventes.

Du côtés des nouveautés, Twenty One Pilots entre directement N° 6 des ventes avec son nouvel album Scaled & Icy. Olivia Rodrigo s’offre une très belle huitième place pour son premier cru Sour. C’est Gérard Lanvin qui ferme le tableau des 10 meilleures ventes d’albums en France avec Ici-bas.





















Plus bas, P!NK entre à la 19ème place avec All I Know So Far : Setlist. La Fouine se classe 27ème avec XXI tandis que Arno et Sofiane Pamart occupent la 37ème position avec Vivre. Il faut descendre à la 65ème position pour trouver Lindemann avec Live in Moscow et à la 84ème pour trouver Lilly Wood and The Prick avec son nouvel album Most Anything. C’est toutefois mieux que Crescendo, nouvel album de Amaury Vassili, qui se contente de la 121ème place et de Black M qui entre à la 183ème position avec Alpha, PT. 1.