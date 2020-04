Twenty One Pilots : un retour rempli d’espoir avec ”Level of Concern”

Après un an et demi d’attente, Twenty One Pilots est enfin de retour avec un nouveau titre ! C’est à découvrir sur aficia.

Tout a commencé en 2015 pour le duo Twenty One Pilots, qui a vu sa carrière décollée avec le titre ”Stressed Out”. Depuis ce jour, Tyler Joseph et Josh Dun ont su conquérir le monde entier avec des titres aux influences diverses allant de la pop-rock, au rock alternatif en passant par la indie-pop. Des chansons aux ambiances travaillées qui font l’authenticité du groupe. C’est ce qu’en témoigne leur dernier projet Trench sortie le 5 octobre 2018 et porté par des titres comme ”Jumpsuit”, ”Nico and the Niners” ou encore ”Levitate”. Ce cinquième album confirme leur place dans l’industrie du disque puisqu’il est devenu Disque d’Or (500.000 ventes) un peu plus de deux mois après sa sortie. Cependant, celui-ci a marqué le début d’une pause pour le groupe.

Avec ce succès fulgurant, il était devenu nécessaire de prendre du recul sur cette médiatisation. Une pause qui a permis au duo de se reconnecter à la vraie vie et de fonder une famille, comme l’a fait Tyler Joseph.

Un retour fracassant !

Nous y voilà, un an et demi après ce dernier album, c’est en ces temps de confinement que le duo refait surface avec un nouveau titre. De quoi ravir leur fan base. Un public qui attendait avec impatience ce retour.

Avec ”Level of Concern”, Twenty One Pilots propose un titre ”simple mais plein d’espoir”. Il livre en même temps la mise en images. Une invitation dans ce clip, fait maison, en toute simplicité. À travers cette mélodie funk/rock, Le groupe nous souffle un vent de fraîcheur idéal pour se changer les idées. Une chanson qui s’inspire de cette atmosphère angoissante que le duo met en parallèle avec une situation de premier amour. Une proposition étonnante qui se reflète dans le clip et qui nous plonge au coeur de sa réalisation autant amusante que dansante. Une vidéo à consommer sans modération !

À noter qu’avec ce titre, Twenty One Pilots s’engage en reversant une partie des bénéfices du titre à l’association ‘Crew Nation’. Un engagement pour le monde de la musique qui souffre également de la pandémie mondiale : ”Avec les concerts en pause, les techniciens, qui sont la colonne vertébrale de la musique en live, n’ont plus de travail. Voilà pourquoi nous dédions une partie des bénéfices de ce titre à Crew Nation”.

Découvrez ”Level of Concern” de Twenty One Pilots :