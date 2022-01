Dans une grosse poignée de jours, Vald nous gratifiera de son nouvel album. Il dégaine le clip de “Anunnaki”, et c’est à voir sur aficia.

En 2019, Vald faisait sensation avec Ce monde est cruel, un troisième album aux allures sombres, et reflétant parfois l’ironie de notre existence. Il aura fallu à peine plus de 3 mois au rappeur français pour décrocher le Disque de Platine (100.000 équivalent ventes).

Quand il s’agit de préparer son retour, Vald est rarement chiant, et fait à chaque fois preuve de créativité pour capter l’attention. Mi-décembre, il sortait “Le retour du V”, une sorte d’énorme clip futuriste construit à coups de plusieurs titres. Une entrée en matière décalée, à son image.

Et tout va s’enchaîner très vite puisque Vald reviendra sur le devant de la scène rap avec V, un quatrième album prévu pour le 4 février. Et c’est le clip de “Anunnaki” qui vient appuyer la sortie de l’opus. Sous une mise en scène graphique et percutante, Vald dresse un constat de vie pessimiste, sublimé par un refrain simplement épique.

Découvrez “Anunnaki”, le clip de Vald :