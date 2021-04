Victoria Sio marque son retour avec “FMLP”, un titre extrait de son EP à venir. C’est à découvrir sur aficia.

Après de nombreux mois à parcourir les routes de France à l’occasion de la tournée de la comédie musicale ‘Les trois mousquetaires’, Victoria Sio décidait de se consacrer pleinement à son projet musical personnel. C’est en novembre 2019 que la chanteuse dévoilait son premier titre, l’électro-pop “Plus peur”.

Un an et demi plus tard, Victoria Sio est enfin de retour. Elle présente désormais le premier extrait de son EP à venir, “FMLP”, un titre qui oscille entre variété française et électro. À travers cette chanson, l’artiste clame son envie d’un monde où tout serait plus simple et où l’amour et la bienveillance régneraient…

Un EP en préparation…

Ce texte fort qui sonne comme un cri du coeur sera à retrouver dans son EP qui paraitra d’ici la fin de l’année, un projet pour lequel la chanteuse collabore d’ailleurs avec Mosimann… La suite s’annonce donc tout aussi prometteuse !

Découvrez “FMLP”, le nouveau single de Victoria Sio :