Après ‘The Voice’ et ‘Destination Eurovision’, Yoann Casanova est de retour avec un nouveau single annonciateur d’un premier album. Le clip est à découvrir en exclusivité sur aficia.

Il est de retour ! Il s’en est passé du temps depuis la participation de Casanova à ‘The Voice’. L’artiste de 29 ans originaire de Corse fait partie des rares candidats à y avoir participé deux fois (saison 5 et 7). Finaliste en 2018, il avait dévoilé par la suite ses premiers morceaux (“Nos antipodes” puis “On voit loin”) dans l’espoir de publier ensuite un album dont “la base du projet est de donner du bonheur aux gens”, nous avouait-il en interview en 2020.

Sauf qu’aucun album n’est paru. La raison : “Il y a eu une remise en question et la fermeture de mon label Smart chez Sony Music. Tout a été chamboulé, j’ai donc crée mon propre label Ofcoursemusic”, nous confie-t-il en exclusivité. Entre temps, l’artiste participait à l’émission ‘Eurovision France : C’est vous qui décidez’ (2021), pour représenter la France au Concours de l’Eurovision avec “Tutti”. Mais cette année-là, c’est Barbara Pravi qui a fait briller la France avec “Voilà”.

Un retour “Wonderful” pour Yoann Casanova

2023 signe donc le grand retour de Casanova, ou plutôt Yoann Casanova dorénavant ! Car oui, l’album tant espéré arrivera en septembre ! Il portera le nom d’ARIA sur lequel il écrira et composera la quasi totalité des chansons : “ARIA, c’est la première étape d’un long projet, c’est un renouveau, un nouveau souffle aussi bien dans ma vie, que dans la musique que je veux défendre”, avoue-t-il.

A l’intérieur, on y retrouvera une ADN affirmée, davantage dirigée vers un style pop-rock moderne et accessible pour tous. Des tubes, comme certainement la chanson “Nirvana”, un hommage à son grand-père avec “Babbò” et bien sûr “Wonderful”.

Ce dernier est d’ailleurs le premier extrait officiel de ce futur album, une ballade d’amour qui se veut en phase d’hésitation : “Si jamais j’y allais / Si je me lance / Je ne veux pas, je ne peux pas imaginer / Que tu sois indifférente / Je suis paralysé / Mais j’en crève de nous”, chante Yoann Casanova dans un refrain rappelant semblablement les ballades puissantes d’Ed Sheeran ou Matt Pokora.

Quant au clip joliment produit, l’artiste s’entoure d’une ami, Denista Ikonomova, avec qui il s’est lié d’amitié sur la tournée BigTour l’année dernière : “Nous intervenons aussi tous les deux dans une association qui s’appelle Juste Humain”. Elle accompagne les enfants et les adolescents atteints d’un cancer ou d’une pathologie lourde.

Découvrez le clip “Wonderful” de Yoann Casanova :