Interview avec Zenzel, le réalisateur du clip “Voilà” de Barbara Pravi

C’est aujourd’hui la Grande Finale de l’Eurovision où Barbara Pravi défendra les chances de la France avec sa chanson “Voilà” dont le clip a été réalisé par Zenzel. Entretien exclusif avec cet artiste bourré de talents !

C’est ce samedi 22 mai qu’aura lieu la grande finale du 65ème Concours Eurovision de la Chanson, auquel participe bien la France avec Barbara Pravi qui défendra nos couleurs avec sa chanson “Voilà”.

Nous connaissons la chanson par cœur, le clip également… mais finalement pas l’envers du décor ! Nous avons donc posé quelques questions à celui qui se fait appeler Zenzel. C’est lui qui a pensé intégralement le clip de “Voilà”. Entretien exclusif avec ce jeune artiste qui mérite un peu plus de lumière !

Zenzel, l’interview…

Comment s’est faite ta rencontre avec Barbara Pravi ?

La rencontre avec Barbara Pravi s’est faite en 2020 avec deux clips : “Reviens pour L’hiver” puis “Chair”. Il est essentiel pour moi de comprendre et d’écouter l’artiste en amont pour écrire ensuite un clip en lien avec ce qu’il est. C’est ce que nous avons fait avec Barbara : écrire librement à partir de ses mots et de son vécu, créer une histoire, un concept, des tableaux. Ce fut le même processus pour le clip de “Voilà” : des images viennent dès la première écoute et nous les développons ensuite par le biais de l’écriture.

Comment voyais-tu le clip et de quelle façon t’es-tu pris pour le tourner ?

Nous savions que nous voulions tourner dans un univers d’époque et en donner certaines caractéristiques tout le long du film. La première démarche était de trouver un lieu de passage dans lequel l’individu puisse être mêlé à une foule sans que personne ne se regarde. Les quais de trains sont typiquement liés à ça. Avec la boîte de production Noesys Prod nous avons donc recherché une gare d’époque et nous avons trouvé vers Provins un musée du chemin de fer (AJECTA) qui possède une collection gigantesque de locomotives et wagons. À partir de là, je voulais absolument jongler entre l’époque et la modernité. Ce fut d’ailleurs le fil conducteur, artistique et esthétique, du clip que je voulais réaliser.

Et tout semblait coïncider avec ce que Barbara Pravi représente ?

Pour moi, Barbara Pravi a cette personnalité : elle est à la fois liée au passé par corrélation avec des chanteuses comme Piaf ou Barbara, tout en étant inscrite dans son temps avec des questionnements féministes d’aujourd’hui.

Le décor, le stylisme, le style de la chanson, nous ramènent dans le passé.

La lumière, la danse, la technique de tournage au steadicam, le grand angle, nous ramènent à la modernité. Ainsi, nous ouvrons le clip avec un plan large de Barbara sur un banc et un lieu d’époque, une douche de lumière rappelant les lives d’Edith Piaf, tout en tournant avec une technique et des lumières modernes.

Il y a toute une réflexion pour trouver l’équilibre entre la chanson et le clip. Quelle était la tienne ?

La force de « Voilà » est de commencer par un rythme lent, comme un chuchotement, et d’emmener la chanson dans un tourbillon où les mots se crient. Je voulais créer cette sensation de montée en puissance par les coupes au montage et la danse. Avec Estelle Carleton, la chorégraphe de ce projet, nous avons écrit une chorégraphie douce et flottante pour le début et de plus en plus rapide et brutale pour la fin, en corrélation avec la montée instrumentale de la chanson. Il était essentiel de finir le clip de « Voilà » sur un tourbillon sans fin autour de Barbara où les danseurs passent comme des volets devant la caméra.

Je me suis raconté chaque scène comme des moments spécifiques de la vie de Barbara Pravi. Zenzel

Mais finalement, l’élément principal reste Barbara…

Oui, je voulais mettre le plus en valeur possible Barbara, toujours au centre de sa chanson puisqu’elle nous parle de qui elle est de manière très frontale : “Voilà qui je suis”. Ainsi, Barbara est toujours au centre de l’image.

Je me suis raconté chaque scène comme des moments spécifiques de la vie de Barbara : la solitude du début puisque nous parlons d’elle, la sensation de bienveillance des équipes autour d’elle dans le premier tableau chorégraphique, son combat féministe ou son combat pour être qui elle est dans le couloir du wagon, sa détermination face et avec les gens dans le dernier passage.

Est-ce que Barbara Pravi a eu son mot à dire, t’a t-elle soufflée des demandes particulières ?

Barbara m’avait par exemple demandée un lien avec la pochette du single “Voilà”. Sur la photo, nous voyons Barbara seule, épaules dénudées ou elle regarde l’objectif. J’ai donc écrit une scène dans laquelle elle se regarde, seule dans un miroir, épaules dénudées et où elle regarde par la suite l’objectif et les spectateurs. « Voilà », comme dirait Barbara.