Ysé nous pousse à aller de l’avant avec “Ose”

À l’approche de la sortie de son EP et de son concert à la Boule Noire le 6 juin, Ysé nous dévoile le sensible titre “Ose”. On vous en parle sur aficia.

Il y a des mots et des chansons qui nous touchent parfois plus que d’autres pour la symbolique qu’elle reflète. Ysé réussit avec brio à nous faire frissonner avec une belle poésie et son talent d’interprétation. Après “Les Acacias” et “Demain n’existe plus”, extrait de son EP à venir, l’artiste livre désormais le touchant titre “Ose”. Un message pour sauter dans le vide et faire face à ses peurs.

“Allez vasy, saute, danse…”

Le clip mis en images par le duo de OAV creative illustre merveilleusement bien toute la chronologie que peut englober le mot “Ose” : une lumière qui brûle en nous et qui cache en elle, une part d’ombre symbole de cette peur, cette angoisse qui nous freine. Puis, le moment de se révéler, de tenter, de se tromper et de constater la liberté et le plaisir d’avoir osé. Ne pas avoir de regret, s’accepter avec ses échecs et ses réussites, voilà un message qui fait du bien à entendre. Un clip aussi plus doux dans son illustration que les deux précédents singles agissant comme une ballade introspective.

Ysé a le pouvoir de réveiller en nous ces petites choses qui s’éteignent avec le temps et qu’on aurait presque oubliées. Une sensibilité assumée qui arrive comme un boomerang et nous fait sentir aussi léger que fort.

Découvrez “Ose” de Ysé :