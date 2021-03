Zac Tenenbaum donne le rythme avec ilayda sur “Just for the Night”

Zac Tenenbaum nous livre le clip qui habille “Just for the Night” qu’il partage avec ilayda. Une production à découvrir avec aficia.

Zac Tenenbaum est un artiste né à Tijuana qui a grandi à Paris… Auteur, compositeur, producteur, remixeur : Zac semble savoir tout faire ou presque !

De notre côté, nous l’avions déjà remarqué avec son premier single, “Only Wanna Dance With You” qu’il avait l’occasion de partager avec la chanteuse islandaise ÁSDÌS. Le titre avait intégré notre sélection Radar…

Mais revoilà Zac Tenenbaum avec un nouveau titre et l’artiste nous captive toujours autant, surtout en invitant Ilayda Thober sur la partie vocale. Ensemble, ils nous proposent “Just for the Night”, piste dansante qui plonge dans une disco futuriste. Avec ce second single Zac Tenenbaum confirme la donne et nous fait danser sous les boules discos, le tout avec un clip réalisé par Vivien Bauernschmidt.

Découvrez “Just for the Night” de Zac Tenenbaum :