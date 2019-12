Clip ”Oublier” : Zayra désemparée après une relation

Après la parution de son album Enfant du milieu en octobre dernier, Zayra dévoile la mise en images du titre ”Oublier”. C’est à découvrir sur aficia.

Nous l’avons reçu en octobre dernier avant la publication de son deuxième album Enfant du milieu. Elle nous partageait alors à ce moment-là l’univers de son album, ses doutes et son parcours artistique.

Artiste complète, sur son nouveau projet Zayra s’est montrée entière et sincère. Concernant son retour, c’est au côté de Vegedream que nous l’avons retrouvé avant la période estivale. Leur collaboration sur le titre ”Sors de ma vie” était dans l’air du temps, à la fois rythmée et positif. Ce titre annonçait le grand retour de Zayra. Ce n’est qu’ensuite, en octobre, que la promotion de son album a continué avec ”Enfant du milieu”, un titre plus posé qui a été indispensable pour saisir son univers. Ainsi, pour finir l’année, Zayra mise sur ”Oublier” un titre pop-urbain qui ne devrait pas passer inaperçu.

”Je finirai par d’oublier”

Malgré les paroles qui ne se veulent pas très glorieuses, Zayra reste rayonnante dans cette mise en images proposée ce 10 décembre. Ce titre met en avant l’amertume d’une relation amoureuse qui ne laisse pas la chanteuse indifférente.

Quant au clip, il reste simple avec la présence de quelques plans jouant sur les jeux de regards. L’on remarque également un fil conducteur qui est ce collier que Zayra reçoit comme cadeau de son (ex) bien aimée. Un objet symbolique qui représente la nostalgie de cet amour. Finalement, c’est dans la poche de son destinataire que ce bijou est déposé. Preuve que la page semble tournée et que Zayra est prête à oublier cette histoire d’amour…

Découvrez ”Oublier”, le nouveau clip de Zayra :