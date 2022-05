Les albums de la semaine avec Cloud, Manon Vuoko, Sly Johnson & Cynthia Leone

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Cloud – Backrooms

CLOUD vient de délivrer son EP Backrooms. Un projet composé de 4 titres qui suffisent pour cerner l’univers de l’artiste. Armé d’une voix sensuelle, l’artiste offre de belles envolées et un traitement de voix particulier, une production à la fois électrique et mystérieuse. À la fois si proche de Billie Eilish sur le papier, CLOUD se démarque tout de même avec sa manière de traiter les thèmes qui la touchent. Avec beaucoup de maîtrise et une facilité à faire passer des messages, elle n’hésite pas à ouvrir les portes de son intimité. Intemporelle, créative et intrigante : voilà ce qui nous vient lors de la première écoute !

Manon Vuoko – J’me sens pas belle

Manon Vuoko poursuit d’écrire sa belle histoire. Après avoir mis en images ses débuts dans la musique à travers une web-série pleine d’humour dévoilée en début d’année et cumulant déjà plus de 12 millions de visionnages, l’artiste lève le voile sur un premier EP intitulé J’me sens pas belle. Composé de 4 titres, ce projet affirme la personnalité artistique de la jeune chanteuse qui excelle dans l’exercice de conter des histoires aussi personnelles qu’universelles. Chaque note est chantée avec conviction sur ce projet faisant la part belle à l’expression des doutes et des peines de cœur. Résolument pop, l’EP mise sur des refrains entêtants et des productions modernes teintées de touches urbaines.

Sly Johnson – 55.4

Comme pour beaucoup d’artistes, les périodes de confinement ont été propices à la création. Sly Johnson en fait partie ! En effet, durant les 55 premiers jours de cette pause forcée en 2020, le chanteur s’est penché sur la conception de son quatrième album solo. De la composition en passant par l’écriture, la production et même le mix de ce disque, Sly Johnson s’est investi à 100% sur ce projet, qu’il laisse désormais entre les mains de son public. À travers 55.4 (dont le titre est inspiré de la période de création), l’artiste expose parfaitement la richesse de ses influences et propose 11 pistes allant de la funk, du Hip-Hop sans oublier la Soul, évidemment !

Toutes ces sonorités seront à découvrir sur scène, lors de son concert parisien, le 4 juin prochain au New Morning !

Cynthia Leone – Movie Star

C’est un samedi soir de septembre 2021 que nous avions découvert Cynthia Leone, à l’occasion de l’émission The Artist diffusée sur France 2. Elle s’était d’ailleurs classée parmi les finalistes de l’aventure. Mais désormais, c’est avec son premier EP, Movie Star, que l’artiste expose son talent. Un titre qui prend tout son sens lorsque l’on sait que, ce qui anime la jeune femme, c’est la musique et le cinéma ! Comme elle le dit, ce projet entièrement réalisé en piano-voix et laissant parfaitement transparaître sa voix sensible et délicate, sonne un peu comme la B.O de sa vie ! Une belle façon d’allier ses deux passions artistiques donc, et d’offrir par la même occasion une agréable bulle de douceur !