Les albums de la semaine #12 avec Kavinsky, Disiz, Ya Levis & Emma Peters

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Kavinsky – Reborn

Impossible d’être passé à côté du tube “Nightcall“ (2011). Kavinsky est de retour après un long moment d’absence avec l’album Reborn. Une renaissance entre rétro et futuriste, comme l’artiste l’a toujours démontré à travers sa musique. L’intro (“Puslar”) de son nouveau disque en est le parfait exemple. Une intro à la hauteur de nos attentes. Et la suite est tout aussi belle. Une longue et belle B.O d’un film épique et de science-fiction garni de synthés tubesque et choisis avec soin. C’est probablement l’album de musique électronique phare de ce début d’année !

On a adoré “Reborn”, “Trigger” et “Renegade”

Disiz – L’Amour

Quatre ans. Quatre ans que Disiz ne nous avait pas proposé d’album. Eh bien nous sommes rassurés, l’attente en valait le coup. Si vous aviez aimé les vibes aériennes de Pacifique, ce nouveau projet est fait pour vous ! Le rappeur nous y rappe, chante, et fredonne l’amour avec un grand A. Durant quinze titres, se succèdent des prods variées et des interprétations chantantes assumées. L’Amour se dessine comme un projet rap apaisant où les notes trouvent autant leur place que les mots. Spleen, fièvre, ou mélancolie, le rappeur réussit le pari de représenter l’amour sous toutes ses formes. À l’écoute, chacun trouve de quoi s’identifier. Car de ces artistes assumant pleinement l’affranchissement des codes, Disiz est une valeur sûre de son temps. Son dernier album, on le recommande !

On a adoré “Sublime”, merveilleuse introduction aux couleurs et thématiques de l’album.

YA LEVIS – L’Amour change le monde

26 titres, c’est le défi que s’est lancé Ya Levis avec son album L’Amour change le monde. Dans ce dernier opus, pas de prise de tête, les titres se succèdent aux influences r&b et afro dance. Il y joue la carte de la douceur de la sensibilité et de la séduction avec des tempos lents et langoureux. Pour donner du relief à ce projet et une autre vision à ses chansons, Ya Levis s’entoure de Zaho, Alonzo, Ronisia, Leto ou encore S.Pri Noir. De beaux noms de la scène française actuelle qui risque bien de donner un bel élan à son projet.

On a adoré “Mode Avion” !

Emma Peters – Dimanche

Le 25 mars ne sera désormais plus banal pour Emma Peters puisque la jeune chanteuse dévoile, ce jour, son premier album Dimanche. Et cette étape dans la vie d’un artiste, ce n’est pas rien ! À travers 14 pistes, dont “Fous” et “Le temps passe”, Emma Peters y réunit ses influences premières : la chanson française et le rap, un mélange que peu osent encore mais qu’Emma maitrise véritablement ! Un album authentique donc, avec lequel l’artiste originaire de l’Oise se livre sur ses émotions et sentiments. Et l’authenticité de ce projet se retrouve également dans l’image, notamment sur la cover de l’opus. Emma Peters apparait simplement autour des membres de sa famille, dans la ferme familiale, là où tout a commencé musicalement parlant…

On a adoré “Lové” !