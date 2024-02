Rounhaa : le portrait rap de la semaine

Chaque semaine, la rédaction d’aficia dresse le portrait d’un artiste rap, cette semaine, place à Rounhaa !

Vocalise distordues, mélancolie positive, cette semaine aficia vous fait plonger dans l’univers de l’intriguant Rounhaa.

Rounhaa : son CV

C’est une ascension à côté de laquelle il était difficile de passer en 2022. Celle du rappeur Rounhaa. Artiste qui, cette année là, dévoilait son projet Mobius, duquel naquirent des morceaux aujourd’hui immaculés de millions de streams, tels que «Music sounds better with you» ou encore «Ice».

Avec cette sortie confirmation (car oui, les très bon singles «Nou» et «Dubai» étaient passés avant, tout comme plusieurs expérimentations Soundcloud ndlr), le rookie a giflé le rap jeu de l’époque, proposant une entame fracassante, une D.A. encore peu explorée et une gestion de voix distordue assumée.

Bonus sur la cerise, est annoncée dans la foulée sa signature sur le label de Disiz (Sublime), suivie d’une tournée à ses côtés. De quoi attiser s’il le fallait encore, les curiosités autour de ce personnage, d’ailleurs resté jusqu’ici médiatiquement et publiquement assez discret.

Depuis cette sortie, deux ans de silence.

L’actualité de l’artiste

Puis le voici le voilà revenu, Rounhaa a drop début 2024, le détonnant Jaafar. Onze titres, pas de feat, et une ouverture par le titre solennel « Le frère de Moise ». Les bases sont posées, on revient avec une formule Mobius poussée à son paroxysme (pour la jouer média mainstream «le Playboi Carti Français») et côté textes, on dessine les contours d’une vie décharnée mais continuellement guidée par l’espoir et l’optimisme.

C’est beau, c’est bon à écouter (quoi qu’il faut tout de même adhérer à la formule il est vrai), et ça prendra du temps à être digéré.

Pour l’heure, l’album entame un bon premier mois côté streams et la tournée de concerts est élancée ! Prochaine date : Paris, l’Olympia, le 8 mars.

Rounhaa en chiffres : 13

13.



C’est le nombre de clips actuellement disponibles sur la chaîne Youtube de Rounhaa. Pour celui qui est notamment passé par des études de stylisme, qui offre des covers originales à chacune de ses sorties, le coup d’œil vaut le détour. Le travail de vanny.work est d’ailleurs à saluer pour le dernier « Love death robots».

Lucas Laberenne