Les albums de la semaine #19 avec Alvan, 1863, Tessae & MOGGY

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Alvan – MAGMA

Alvan se sépare de son groupe Alvan & Ahez le temps d’une sortie d’album ! L’artiste espère profiter d’une belle visibilité que lui offre le concours de l’Eurovision ce samedi 14 mai en dévoilant son tout premier album baptisé Magma la veille. Une façon de mettre la musique électronique sur le devant de la scène, lui qui est un féru de sons tribaux et de world music. C’est d’ailleurs ce qu’il propose avec Magma, un concentré singulier, une rencontre entre les musiques du monde et l’électro. Une envie profonde de casser les codes, et c’est plutôt bien réussi !

1863-Teahupoo

Pas d’album cette semaine, mais une mixtape ! Celle du média et collectif passionné de rap underground : 1863. C’est la deuxième fois que le média tente l’expérience, et ce n’est pas pour nous déplaire ! Polyvalences, découvertes, le projet Teahupoo se pare de la modeste ambition de faire vibrer les passionnés. C’est dévoué, superbement réalisé (son et D.A), en bref on recommande vivement à tous les curieux. So La Lune, Captain Roshi, ou encore Vinss, une mixtape qui transpire la passion et la qualité, on ne peut que dire oui !

Tessae – Sérendipité

Après un EP, une mixtape, un livre et un début de tournée… il était enfin temps de découvrir le premier album de notre marseillaise préférée : Tessae. En ces beaux jours de mai, elle dévoile Sérendipité. Un opus teinté de bleu qui livrent les sentiments les plus profonds que l’artiste a pu connaître ses dernières années. En toute intimité, celle qui a connu son public grâce à son tube “Bling “ en 2020 ne cesse de nous surprendre. Productions harmonieuses et futuristes font une parfaite symbiose avec les textes profonds et personnelles que Tessae apporte. 15 titres, une identité vocale unique et un univers transportant…

MOGGY – Jour Meilleur

Présente sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant, MOGGY a su créer et fidéliser une véritable communauté. Sur Instagram et TikTok, elle propose un contenu musical, principalement des vidéos de reprises, qui rencontrent un engouement certain à chaque fois. C’est donc en toute logique que la jeune artiste a décidé de rassembler plusieurs de ces covers dans un EP. On retrouve quelques classiques comme “My Heart Will Go On” de Céline Dion, le populaire “Runaway” d’Aurora mais aussi des morceaux plus récents comme “Jour meilleur” d’Orelsan ou encore “Et Bam” de Mentissa… Un projet de 6 pistes qui nous plonge dans une bulle de douceur à découvrir au plus vite…