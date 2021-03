Au cours de l’année, MOGGY partagera son premier EP. Elle en a d’ailleurs récemment dévoilé un avant-goût avec son single “Kiddie Come Home”. Pour l’occasion, aficia a pu s’entretenir avec l’artiste.

Passionnée par l’art depuis son plus jeune âge, MOGGY rêve très tôt d’un avenir musical. Elle se présente alors dans plusieurs concours de chant télévisés, crée sa chaine YouTube sur laquelle de nombreuses reprises, de titres divers et variés, sont publiées. En 2018, MOGGY aura même l’occasion de jouer sur scène lors de la première partie de l’humoriste Jarry. Un moment qui lui apportera une jolie dose de confiance et de motivation pour la suite.

Toutes ces expériences n’ont fait que renforcer le souhait de MOGGY : celui de devenir artiste. Un rêve qui se concrétise petit à petit, notamment grâce à la récente sortie de “Kiddie Come Home”, son premier single. Un titre personnel qu’elle décide d’offrir premièrement en version acoustique, ce qui laisse entrevoir l’arrivée prochaine d’un EP… MOGGY nous en dit plus sur aficia !

MOGGY : l’interview…

Peux-tu te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd’hui ?

Je m’appelle MOGGY, j’ai 22 ans et je fais de la musique depuis que j’ai 10 ans mais on va dire que ça fait 2 ans que je m’y consacre réellement. Je suis autodidacte, je joue du ukulélé, de la guitare et du piano.

J’ai créé ma chaine YouTube en 2010 où j’ai fait pas mal de covers et dans certains clips, je traduisais les titres en langue des signes.

L’été dernier, tu as annoncé à ta communauté ton changement de nom d’artiste. Morgane devenait alors MOGGY. Quelle a été la raison de cette décision ?

De base je m’appelle Morgane, mais MOGGY c’est le surnom que me donnait mon frère quand j’étais petite. C’était la partie de ma vie que j’ai préféré, l’enfance. En grandissant, quand on m’appelait Morgane généralement, ce n’était plus bon, ce n’était plus quand ça se passait bien. Du coup, j’ai fait en sorte avec ce nouveau projet de prendre un nom qui me correspond et qui fait partie de ma vie, d’un moment de la vie où j’étais la mieux, c’est-à-dire l’enfance, alors voilà pourquoi MOGGY…

Ce n’est pas trop difficile de tout reconstruire sous une nouvelle identité ?

Quand je l’ai annoncé, c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de surprises et de questions. Maintenant, je pense que les gens commencent à s’y faire petit à petit. Je suis plutôt contente des retours, pour l’instant ça se passe bien, MOGGY commence à rentrer en tête.

MOGGY fera toujours partie de Morgane et vice versa, c’est la même personne, les deux s’aiment et resteront ensemble quoi qu’il arrive. Moggy

C’est d’ailleurs sous ce nom qu’est sorti ton premier single, “Kiddie Come Home”, que tu présentes en acoustique. Habituellement, c’est plutôt l’inverse et c’est la version radio edit qui est premièrement dévoilée. Pourquoi as-tu fait le choix de commencer en acoustique ?

À vrai dire, j’en ai discuté avec mon équipe. On ne voulait pas tout de suite annoncer la couleur du projet ni même la directive. On voulait simplement sortir une version classique, simple, juste en piano-voix pour que les gens puissent juste voir la thématique des chansons qui vont suivre mais pas tout l’univers d’un coup. Par la suite, il y aura la version radio edit qui sortira avec le clip également. Du coup, on voulait voir comment ça prenait sur les réseaux juste avec une version à plat d’un piano-voix et puis par la suite, justement rentrer un peu plus dans l’univers de MOGGY.

Peux-tu nous raconter l’histoire de ce titre ?

C’est l’histoire de Morgane et MOGGY qui sont dans la même chanson. MOGGY qui est le moi d’antan et Morgane qui est moi actuellement. Je m’adresse à moi petite. Je dis que j’aimerais bien retrouver les clés de l’insouciance, que je suis perdue dans le monde actuel, que j’aimerais retrouver ma joie de vivre, ma fougue de jeunesse.

Dans certains couplets, c’est la petite MOGGY qui parle et qui donne des conseils à la grande Morgane, qui lui dit qu’elle sera toujours là pour elle, que tout finira par bien aller, qu’elle doit être forte. Dans d’autres couplets, c’est Morgane qui s’adresse à la petite MOGGY, qui lui pose toutes ces questions, qui se demande si un jour elle va s’en sortir, se sentir bien. La finalité de cette histoire c’est qu’elles seront toujours là l’une pour l’autre. MOGGY fera toujours partie de Morgane et vice versa, c’est la même personne, les deux s’aiment et resteront ensemble quoi qu’il arrive.

Tu as écrit ce texte qui est donc très personnel en anglais. Est-ce que tu te livres en anglais par pudeur ?

Je me sens un peu plus à l’aise avec l’anglais, c’est une langue qui me parle un peu plus. Avec le français, je trouve que l’on dévoile peut-être beaucoup de chose plus rapidement. Le fait de l’écrire en anglais je trouve ça un peu plus personnel, plus réservé. Tout le monde ne comprend pas le texte mais justement, je préférais que les gens se renseignent pour essayer de comprendre la chanson plutôt qu’ils la comprennent directement.

Tu es aussi intéressée par tout ce qui concerne le domaine de la réalisation, as-tu toi-même réalisé le clip ?

Non, le clip a été réalisé par Le Donjon. Mais j’ai aussi travaillé dessus avec mon frère pour ce qui est de la direction artistique. C’est nous qui avons écrit l’histoire.

Les chansons sont vraiment basées sur la recherche de qui on est réellement. Moggy

“Kiddie Come Home” annonce donc l’arrivée d’un EP, quelles couleurs comptes-tu lui donner ?

On va dire que l’EP c’est quelque chose de très féérique, on est un peu sur un côté terrestre, un peu d’eau, c’est très forêt, très axé sur la nature. Ça parle beaucoup de comment je me sens dans le monde actuel, j’ai l’impression de tous les jours marcher sur un fil et de ne pas trop savoir où je vais. Les chansons sont vraiment basées sur la recherche de qui on est réellement.

Allons-nous retrouver des titres acoustiques comme ce premier single ?

Ça sera principalement que des titres radio edit, c’est vrai que pour le premier on a voulu le sortir en version acoustique mais pour les autres, ils sortiront directement en radio edit.

Es-tu l’autrice de tous les textes qui y figureront ?

Je travaille avec mon équipe, également avec mon frère alors j’écris mes textes avec eux.

Enfin, as-tu peut-être une date de sortie à nous partager ?

Pas du tout, j’attends vraiment de voir comment prend le projet, comment il est accueilli et seulement après, en fonction, pourquoi pas balancer rapidement la version radio edit puis le clip par la suite !