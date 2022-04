Les albums de la semaine #16 avec Hopen, Ben l’Oncle Soul, Isha & Woolen

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Hopen – Frères

Les Hopen, c’est une histoire de famille. Ces 4 frères dévoilent en ce jour leur 5ème album baptisé Frères, un album résolument pop et plein d’espoir. Pas étonnant qu’ils aient choisi le nom de scène Hopen ! Ce qu’ils veulent, c’est “Faire danser le monde” si l’on en croit les paroles de “On était fous”, donner de l’espoir et du bonheur aux gens à travers des ritournelles mélodieuses et accrocheuses. On apprécie les entendre également sur des thèmes très forts comme la paternité (“Devenu papa”), l’écologie (“Le crayon du vieux”) ou encore célébration du lien (“Frérots”). Forcément…

Ben l’Oncle Soul – RED MANGO

Les beaux jours arrivent et vous n’avez rien à vous mettre dans les oreilles ? On vous conseille les 9 titres qui composent le nouvel album de Ben l’Oncle Soul : Red Mango. De la fraîcheur et des couleurs dans les mélodies, du soleil dans la voix… l’artiste revisite les titres emblématiques de plusieurs générations de la manière la plus personnelle possible. De “Stay” par Rihanna à “Imagine” de John Lennon, le chanteur fait rayonner le reggae et son univers soûl pour notre plus grand bonheur.

Notre coup de coeur : “Stay” de Rihanna !

ISHA- Labrador Bleu

Le rappeur ISHA est de retour avec un nouvel album dénommé Labrador Bleu. À la croisée de plusieurs styles musicaux, tantôt rétros, tantôt mélodiques ou encore UK, le rappeur belge démontre en toute élégance une polyvalence notable. Côté lyrics, l’artiste témoigne d’un quotidien blessé et de la dramaturgie de ses quartiers. Un nouvel album maîtrisé, confirmant sa place d’artiste confirmé. Intemporel et précis, Isha, une valeur sûre rap qu’on recommande chaudement.

Notre coup de cœur : la précision et l’alchimie feat de “Meilleur Karaté”

Woolen – Particles Vol.1

Sur aficia, on est particulièrement sensible à la diversité ainsi qu’à l’éclectisme musical. C’est pourquoi on vous recommande aujourd’hui d’écouter Particles Vol.1, le premier EP de Woolen, où le côté instrumental prime ! Certains artistes parviennent à se libérer et extérioriser leurs émotions grâce à des textes forts, mais Woolen, c’est avec ses productions musicales résolument électro qu’il parvient à cette finalité. “C’est le premier disque sur lequel j’arrive à exprimer mes sentiments en entier” confie-t-il ! Les émotions qu’il partage dans ce projet nous importent avec intensité et authenticité et le contraste entre l’obscurité et l’espoir qui se mélangent est fort. Une nuance que l’on remarque avant même d’avoir écouté le projet, et ce, grâce à la pochette du disque ! On vous laisse découvrir…

Notre coup de cœur : la force de “O2”