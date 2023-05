Ed Sheeran confie des moments douloureux avec ‘Subtract’

Plusieurs années après son dernier disque Divide, l’artiste britannique est de retour avec son sixième album – (Subtract) composé de 19 titres. Un nouveau projet rempli d’émotions où Ed Sheeran va grandement se livrer. aficia a pris le temps d’écouter ce nouvel opus. On vous raconte l’envers du décors.

Le clap de fin de l’ère des albums mathématiques d’Ed Sheeran a sonné ! Après son premier opus + en 2011, suivi de X en 2014, ÷ en 2017 et = en 2021, – (Subtract) vient clôturer cette série. L’album a été produit et co-écrit par Aaron Dessner. Ce cinquième opus particulièrement poignant est caractérisé par une forte introspection de la part de l’artiste. Il va s’inspirer de la période très difficile qu’il a vécu ces dernières années.

Ed Sheeran va notamment évoquer les thèmes du deuil et de la dépression. Ses malheurs commencent lorsque sa femme, Cherry Seaborn, apprend qu’elle est atteinte d’une tumeur alors qu’elle était enceinte de plusieurs mois. L’artiste va par la suite devoir faire face à deux décès, d’amis très proches, en peu de temps, Jamal Edwards et Shane Warne. Enfin, le musicien a été poursuivi pour plagiat d’une chanson de Marvin Gaye dans son titre “Thinking out loud”. Ed Sheeran a d’ailleurs remporté ce procès récemment !

It's finally here!! Subtract, the brand new album is out everywhere now 🥳🎉💛 How many times have we all listened already?https://t.co/x5DbTb4tUH pic.twitter.com/VYElGcWvBY — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 5, 2023

Un album comme thérapie

Initialement, cet album devait être entièrement composé de chansons acoustiques. Cependant, suite aux nombreux évènements traumatisants que le chanteur de 32 ans a vécu, il va prendre une tout autre décision : chanter ses peines. Ces moments tragiques seront alors au cœur de ce nouvel opus. Ainsi, l’écriture va devenir un exutoire pour l’artiste et une réelle thérapie. En effet, la grande majorité des titres sont sous le signe de l’émotion et vont détenir des mots lourds de sens. Tout au long de l’album, les notes de piano et de guitare acoustiques seront présentes.

Pour la première fois, je n’essaie pas de créer un album que les gens aimeront, je publie simplement quelque chose d’honnête et fidèle de là où j’en suis dans ma vie d’adulte Ed Sheeran

L’album s’ouvre sur le titre “Boat” que l’artiste a écrit. Un morceau calme mêlant guitare et voix. Lors du refrain, l’artiste chante de façon dramatique. Il dit : “The times that I jumped never were real. They say that all scars will heal, but I know. Maybe I won’t” signifiant : “Les moments où j’ai sauté n’ont jamais été réels. Ils disent tous que toutes les cicatrices guériront, mais je sais que ça ne sera peut-être pas le cas pour moi”. Dans le clip, on voit Ed Sheeran dans l’océan submergé par des vagues qui l’engloutissent. Il s’agirait d’une métaphore de la dépression dont le but est de briser le cycle.

Deux titres après, on trouve sa chanson “Eyes Closed”, particulièrement touchante. L’artiste va évoquer dans ce titre pop le douloureux deuil de ses deux amis, Jamal Edwards et Shane Warne. “End of Youth” et “Borderline” décrivent la toxicomanie, la dépression et les pensées suicidaires du chanteur. Ici, Ed Sheeran nous touche et nous livre une partie de son histoire personnelle.

Ecoutez – (Subtract), le nouvel album d’Ed Sheeran :