Lombre : un tourbillon de rêves sur l’envoûtant ‘Ailleurs’

Succédant à deux EP, le bien nommé Ailleurs offre un nouvel éclairage sur son auteur Lombre. Que penser de ce disque ? Réponse avec aficia !

C’est le grand jour pour Lombre qui lève le voile sur Ailleurs, son premier opus studio. Ce recueil de 12 compositions originales est le fruit de trois années d’un travail d’orfèvre mené en studio afin de peaufiner les sons et les tonalités de nouvelles chansons mais aussi pour dessiner une direction artistique au plus près du vécu de son interprète. Après Eau trouble et La lumière du noir, deux EP prometteurs respectivement parus en 2017 et 2020, l’artiste élargit encore le spectre de son univers musical sur un projet éclectique mais d’une grande cohérence. Alors, que retenir de ce premier album sur le banc d’essai ? aficia livre quelques éléments de réponse !

Écoutez ‘Ailleurs’, le premier album de Lombre :

Un poète contemporain

“Il n’y a pas une seule journée où je ne pense pas à mes rêves” martèle d’emblée Lombre dans “Tout le temps”, la piste d’ouverture de l’album. Des premiers mots percutants qui donnent le ton puisque l’artiste fend l’armure dès les premières secondes afin d’esquisser les contours de son enfance et d’une quête permanente d’une lueur d’espoir. Avec une honnêteté désarmante, l’artiste fait état de ses moments d’angoisse qu’il extériorise sur une piste gagnant progressivement en intensité et sublimée de surcroît par la tension des cordes.

C’est un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière qui s’articule sur cet opus très personnel qui revêt néanmoins une portée universelle tant les thématiques trouvent un sens commun en chacun de nous. La douceur des proches (“Les miens”), l’amour et le sentiment doux-amer de la rupture (“Désir”, “Avant qu’il ne soit trop tard”), les épreuves de la vie, la poursuite des rêves (“Dors petit, dors”, “L’essentiel c’est de rêver”) ou encore un monde qui penche mais qui résiste (“Fête”, “Qu’est-ce qu’on a fait ?”), Lombre assoit finement une plume tantôt sensible, tantôt féroce. Les mots s’entrechoquent mais toujours avec le sens du détail et une recherche inéluctable de poésie.

Visionnez “Tout le temps”, le nouveau clip de Lombre :

Un album inclassable

Comme à l’accoutumée, la proposition artistique de Lombre englobe de nombreuses influences musicales. Dans l’interprétation d’abord, l’artiste ne se refuse rien et surprend autant pour son chant sur le fédérateur “La Vague” que pour son phrasé émouvant dans “Avant qu’il ne soit trop tard”. Adepte du spoken word, l’artiste joue avec son flow inimitable, captant indéniablement son auditoire sur des productions très modernes et saisissantes.

Aux côtés des producteurs et compositeurs Clément Libes (Big Flo & Oli, Soprano, Christophe) et Léo Bouloumié (Toulouse Contour, Joye, Prattseul) avec qui il avait déjà collaboré sur l’EP La lumière du noir, Lombre mêle des arrangements électroniques et organiques comme sur “Ailleurs”, la piste éponyme du projet, où le bourdonnement des synthés laisse place à un final explosif de batterie et de guitares électriques. S’en suivent alors “Désir”, une déchirante ballade en piano-voix et sans fioritures, véritable point d’orgue du disque, et “Mon étoile” dont l’exécution des arrangements de cordes vise le cœur.

Découvrez “Mon étoile” :

D’un très bon cachet, ce premier disque offre un voyage musical harmonieux. Autour des rêves à atteindre, véritable thématique de prédilection, Lombre déroule un fil conducteur ingénieux avec une honnêteté de ton digne d’un premier opus. Les pistes s’enchaînent efficacement et offrent suffisamment de nuances entre des rythmiques dansantes et fédératrices, notamment sur les radiophoniques “Les miens”, “Dors petit, dors” et “La Vague”, et des rythmiques plus planantes. Mention spéciale pour “Lueur à l’horizon” qui referme le projet sur une touche mélancolique mais pleine d’optimisme.