Oete se bat avec des ‘Armes et paillettes’, son 1er album

Ce talent inouï du Printemps de Bourges nous a conquis ! Voilà Oete avec un premier album de neuf titres baptisé Armes et Paillettes. Il passe sous les radars sur aficia !

Oete (prononcez « eut’ »), est un artiste hybride de 24 ans qui a le P de Poète entre parenthèses, et qui, frustré par la pandémie, s’est créé tout un univers variété alternative. Ce répertoire est imbibé de pop, d’électro et de funk, donnant une dimension dansante à son style. Si vous avez aimé les derniers albums de Clara Luciani ou Juliette Armanet, vous allez adorer Oete !

Après s’être dévoilé avec des singles comme “HPV” ou “Défense”, l’artiste se met davantage à nu avec tout un album composé de neuf titres. Ce disque, il le définit comme “un pont libératoire entre les tubes FM de son enfance et l’exigence de la chanson française indépendante”. C’est avec un grain très rocailleux que nous parcourons l’album, un projet qui se perd entre ombres et lumières, entre liberté et la mort, entre armes & paillettes.

Oete expose ses plaies en musique

Sur “Corps & égo” par exemple et sa production hyper moderne. Ici, Oete ne souhaite que l’amour : “Je veux qu’on t’aime, j’veux qu’on s’tienne, j’veux qu’on s’aime encore”, chante-t-il, quand quelques minutes plus tard (sur “Merci d’avoir vécu”), il parle de “noirceur qui se meurt”. Un paradoxe que l’on retrouve tout au long de l’album.

Oete, un artiste malheureux ? Non, c’est tout simplement une façon pour lui de raconter ses plaies et ses peurs en musique. Oete grille les étapes une à une. Il expose brillamment ses textes alors que scintillent sans cesse les guitares électriques donnant une musicalité extraordinaire à l’opus (comme sur “Liberté chérie”). Un album où l’on a très envie de se déhancher, sur des textes écrits à fleur de peau.

Nos titres coups de cœur : “Défense”, “Feu rouge” et “La tête pleine”.

Découvrez l’album Armes et Paillettes de Oete :